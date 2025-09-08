Городовой / Город / «Это картонка!»: фигуры детей заставляют петербургских водителей нервничать
«Это картонка!»: фигуры детей заставляют петербургских водителей нервничать

Опубликовано: 8 сентября 2025 08:44
Городовой ру

Необычное решение для повышения безопасности дорожного движения — установка ростовых фигур детей на пешеходных переходах — вызвало неоднозначную реакцию.

В Петербурге видео с этими фигурами, установленными в Подмосковье, вызвало бурное обсуждение.

«Чуть не напрудил прям за рулем»

Идея заключается в том, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходным переходам с помощью ростовых фигур школьников.

Однако, эффект оказался неожиданным.

“Видел я такой, чуть не напрудил прям за рулем", — делятся впечатлениями петербуржцы.

Работает или обманывает?

Не все разделяют оптимизм по поводу безопасности.

“Когда пойдет реальный — скорость сбавлять уже никто не будет “, — высказывают опасения другие.

“А я видела как передо мной машина упорно его пропускала минут 5, пока кто-то с остановки не крикнул водителю что это картонка”, — рассказал горожанин.

Ксения Пронина
Город
