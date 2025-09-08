«Это картонка!»: фигуры детей заставляют петербургских водителей нервничать

В Петербурге видео с этими фигурами, установленными в Подмосковье, вызвало бурное обсуждение.
«Чуть не напрудил прям за рулем»
Идея заключается в том, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходным переходам с помощью ростовых фигур школьников.
Однако, эффект оказался неожиданным.
“Видел я такой, чуть не напрудил прям за рулем", — делятся впечатлениями петербуржцы.
Работает или обманывает?
Не все разделяют оптимизм по поводу безопасности.
“Когда пойдет реальный — скорость сбавлять уже никто не будет “, — высказывают опасения другие.
“А я видела как передо мной машина упорно его пропускала минут 5, пока кто-то с остановки не крикнул водителю что это картонка”, — рассказал горожанин.