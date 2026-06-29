Цветы, красный кирпич и три года срока: Дачу Салтыковых в Петербурге избавят от «самостроя» и лишних вывесок

Краснокирпичные домики на Савушкина ждет реставрация.

Многие петербуржцы, гуляя возле метро «Черная речка», привыкли к небольшим краснокирпичным домикам на улице Савушкина. В одном из них много лет торгуют цветами, в другом висит реклама.

Но мало кто знает, что это не просто старые постройки, а часть уникальной усадьбы XIX века — Дачи Салтыковых.

Недавно суд решил: арендаторам пора заняться их спасением, пишет "ДП".

В чем суть конфликта?

Здания принадлежат городу, но их сдают в аренду бизнесу. По закону арендаторы обязаны беречь памятники архитектуры.

КГИОП проверил постройки и постановил: к историческим стенам прилепили несогласованные пристройки, а фасады обвешали рекламными щитами и кондиционерами. Дело дошло до арбитражного суда.

Приговор для «цветочного» домика

Больше всего досталось дому №8 по улице Савушкина. Это небольшое здание площадью 120 «квадратов», где давно работает цветочный магазин. Суд обязал компанию «Надежда» сделать две вещи:

Снести лишнее. Нужно разобрать пристройку, которую возвели без разрешения. Провести реставрацию. На всё про всё дали 3 года.

Теперь владельцам магазина придется не только торговать розами, но и всерьез вложиться в исторический облик здания.

Рекламу — долой, стены — в порядок

Соседнему дому №10 (предприниматель Семёнов) повезло чуть больше — там нет незаконных пристроек. Но проблем всё равно хватает.

Предпринимателя обязали за те же три года отреставрировать здание и очистить его от «визуального шума». Нужно снять все вывески и лишнее оборудование, которое портит вид старинного кирпича.

Немного истории: почему это важно?

Дача Салтыковых — это настоящий осколок прошлого в современном районе. Основной деревянный особняк (он находится чуть в глубине) был построен в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Садовникова.

Это было роскошное поместье в стиле ложной готики. Краснокирпичные домики на Савушкина, о которых идет речь в суде — это бывшие служебные корпуса усадьбы.

Раньше здесь жили слуги и находились хозяйственные помещения.

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