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Куда поехать на новогодние праздники из Санкт-Петербурга

12 декабря 2024 20:02
До настоящей экзотики рукой подать: куда поехать на новогодние праздники из Санкт-Петербурга
Куда поехать на новогодние праздники из Санкт-Петербурга
Фото Городовой.ру

В разы дешевле и интересней, чем заграница.

Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января, а первый рабочий день в 2025 году выпадет на четверг, 9 января. Длительный отдых дает жителям Санкт-Петербурга множество вариантов для путешествий. Можно отправиться на Бали или в Таиланд, но зачем, если рядом такие красоты.

Карелия. Эта республика привлекает туристов своей уникальной природой, северным сиянием, катанием на собачьих упряжках и зимними забавами.

Жители Петербурга могут отправиться в Карелию на автомобиле, автобусе или в составе организованного тура. Программа туров обычно включает:

  • посещение Петрозаводска и водопада Кивач.
  • поездку в горный парк «Рускеала» с его знаменитым Мраморным каньоном, который зимой подсвечивается, создавая сказочную атмосферу.
  • экскурсию в вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза, где можно пообщаться с хаски, побывать на оленьей ферме и насладиться зимними играми.
  • знакомство с Александро-Свирским монастырём и другими достопримечательностями региона.

Для тех, кто предпочитает самостоятельно планировать маршрут, Карелия предлагает не менее интересные возможности. Посетите Старую Ладогу, Олонец, Сортавалу, водопады Белые Мосты и Кивач. Любители активного отдыха могут организовать прогулки на лыжах или покататься на катке среди живописной природы.

Если вам по душе зарубежные поездки, новогодние каникулы — отличное время для путешествий. В 2025 году популярными направлениями останутся зимняя Финляндия с её уютными домиками и активным отдыхом, солнечные курорты Турции, а также поездки в страны Ближнего Востока.

Новогодние каникулы — это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и набраться новых впечатлений. Планируйте свой отдых заранее, чтобы успеть насладиться праздником и вернуться с яркими эмоциями.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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