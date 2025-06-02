До появления лагерей: куда раньше вывозили летом детей из Петербурга?

Это сейчас в городе полно увеселительных заведений для тех, кто на каникулах.

Проблема летнего досуга для детей волновала родителей ещё задолго до появления пионерских лагерей. В дореволюционной России не у всех была возможность отправить ребёнка на дачу или в деревню.

Для семей со скромным достатком существовал альтернативный вариант — летние колонии. Именно в них и проводили лето тысячи петербургских школьников начала XX века.

Летние колонии появились в Европе во второй половине XIX века благодаря швейцарскому пастору Вальтеру Биону, который вывез детей на отдых в деревню. Идея прижилась и в России.

Уже к 1908 году в Петербурге работало 50 колоний при поддержке 20 благотворительных обществ. Прежде всего, туда старались отправить слабых, больных или истощённых школьников. Если оставались места — брали отличников.

Так называемые «школьные дачи» располагались в Сестрорецке, Белоострове, Парголово, под Лугой. Детей вывозили уже с конца мая, а смены длились по 1,5–2 месяца.

Колония жила по чёткому расписанию: подъём, молитва, завтрак с молоком и хлебом. Затем — занятия, труд, рукоделие. После обеда — прогулки, игры, экскурсии.

Ужин — и ко сну. В непогоду дети занимались творчеством. Лагерь кормил щами, борщом, котлетами, тушёнкой, кашами. Сезон на одного ребёнка обходился организаторам в 25 рублей — для родителей всё было бесплатно.

Особый интерес представляет первый скаутский лагерь, появившийся в Петрограде летом 1915 года. Инициатором стал Александр Дювернуа-Бриц. Это был полноценный лагерь с палатками, кострами, походами и скаутским уставом. Мальчики учились дисциплине, самостоятельности и товариществу. Девиз — «Вера в Бога. Верность царю. Помощь ближнему».

С приходом советской власти и колонии, и скауты ушли в прошлое. На смену им пришли пионерские лагеря, но корни организованного детского отдыха — именно там, в дореволюционных школьных дачах и первых разведотрядах.