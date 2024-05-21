Доктор Айболит реально существовал: где он жил, кого лечил, и от чего умер

Кто же не знает сказку о добром докторе Айболите, который безвозмездно лечил больных животных? Эту сказку Корнея Чуковского мамы и бабушки читали практически всем деткам. Обычно в книгах персонажи вымышленные, но только не в этом случае. Такой врач действительно существовал и ему даже установлен памятник в одном из городов Литвы.

Становление личности

Оказалось, писатель решил увековечить имя своего давнего друга, которого звали Цемах (Тимофей) Шабад. Он родился в 1864 году в Вильне, но оставаться там не хотел. Переехал с родителями в Москву, окончил университет с медицинским направлением. Сначала лечил людей в столице, а потом поехал спасать жизни в Поволжье. Там бушевала эпидемия холеры.

В 1894 году доктор возвращается к себе на родину и продолжает исцелять людей. Практически всегда он делал это бесплатно. К нему приходили и жулики, и воры, и бедняки, у которых не было денег на лекарства. Все люди для Тимофея Осиповича были равны. Он был одинаково добр, не вешая ярлыков. Сохранились воспоминания Чуковского о давнем друге.

«Это самый добрый человек, которого я знал в жизни. По утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая очередь. Дети не только сами приходили к нему, но и приносили больных животных… Как-то утром пришли к доктору трое плачущих детей. Они принесли ему кошку, у которой язык был проткнут рыболовным крючком. Кошка ревела. Ее язык был весь в крови. Тимофей Осипович вооружился щипцами, вставил кошке в рот какую-то распорку и очень ловким движением вытащил крючок. Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого доброго доктора. После этого у меня и написалось: “Приходи к нему лечиться и корова, и волчица…”» — говорил писатель.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Доктор Айболит» (1984-1985)

Безотказный врач

Наступила война и доктор отправился на фронт. Он лечил раненых солдат и помогал мирным жителям. Ему всегда была небезразлична судьба бедняков, поэтому он оказывал им помощь в любое время дня и ночи. Кроме того, он организовал им бесплатное питание. Малообеспеченные люди регулярно получали молоко и молочные продукты. Создавал медицинский работник и детские приюты.

Кроме того, врач всегда говорил о гигиене. Именно он научил огромное множество детей и их родителей мыть руки перед едой. В СМИ уверяют, что именно благодаря этому в кварталах, где практиковал Шабад, практически не было вспышек инфекционных болезней.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Доктор Айболит» (1984-1985)

Источник фото: Авторство: Неизвестен. www.limis.lt, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Добрый доктор Айболит прожил 70 лет. Он умер по нелепой случайности. Порезался, пошло заражение, помочь ему никто не мог. В Вильнюсе светиле медицины установили памятник. Он изображен с девочкой, которая держит на руках кошку.

У изваяния тоже есть интересная история. Он помог малышке встать на ноги, а в качестве благодарности она принесла ему самое дорогое, что у нее было — своего любимого кота. Конечно, забирать питомца Шабад не стал.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Доктор Айболит» (1984-1985)