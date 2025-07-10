Россиянам предложили альтернативу ипотеке: в продажу поступили дома по цене автомобиля

Их собирают всего за один день.

В России начали продавать готовые дома по цене автомобиля — всего за 1,5 миллиона рублей можно установить на участке полноценное жилье площадью 40 квадратов с панорамным фасадом.

Скандинавская вилла за день: быстро и доступно

Установка конструкции занимает всего один день, а жить в ней можно круглый год. Производитель обещает доставку и монтаж по всей стране.

Дом выглядит как маленькая скандинавская вилла и пригоден для проживания в российских погодных условиях, считают авторы проекта.

Полная комплектация: заезжай и живи

По замыслу создателей, подобный дом будет доставляться покупателю уже с кухонной мебелью, холодильником, электроплитой, унитазом, душем и всеми необходимыми приспособлениями.

Как пишет РБК, уже на производстве в нем произведены отделка и гидроизоляция душа, встроена кухонная мебель, сделана вся электропроводка и “столярка”.

Расставлена мебель и установлен витраж в пол.

“Больше ценит свои ощущения”: компактность и комфорт

Такие пространства необходимы для рекреационных, туристических зон.

"Современный человек сейчас больше ценит не квадратные метры, а свои ощущения и свое время, которое можно потерять при строительстве обычного дома. При минимальной площади дом остается светлым и не отгорожен от окружающего мира”, — говорит руководитель архитектурного бюро BIO architects Иван Овчинников.

Готовые дома по цене автомобиля — новый тренд на рынке недвижимости, предлагающий быстрый и доступный способ обзавестись собственным жильем за городом.