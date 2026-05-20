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Дороги Петербурга уходят на долгий ремонт: где поставят галереи, а где вскроют асфальт на всё лето

Опубликовано: 20 мая 2026 09:58
 Проверено редакцией
Дороги Петербурга уходят на долгий ремонт: где поставят галереи, а где вскроют асфальт на всё лето
Дороги Петербурга уходят на долгий ремонт: где поставят галереи, а где вскроют асфальт на всё лето
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Началась пора ремонтов дорог в Северной столице.

С 21 мая жизнь петербургских автомобилистов станет немного сложнее. ГАТИ вводит новые ограничения. В одном месте ремонт затянется настолько, что мы успеем про него забыть.

Фонтанка: сужение дороги на 4 года

Самая «долгоиграющая» новость касается Адмиралтейского района. На набережной реки Фонтанки (участок от переулка Макаренко до Крюкова канала) станет тесно. Дорогу сузят до 8 октября 2028 года.

Там строят пешеходную галерею. Это такие крытые проходы, которые ставят, когда реставрируют старые дома.

Московский район: прощай, Предпортовая

В Московском районе ремонт будет короче, но масштабнее. С 20 мая по 19 августа полностью закроют:

  • 7-й Предпортовый проезд (возле пересечения с Предпортовой);
  • Участок самой Предпортовой улицы (между 3-м и 7-м проездами).

Здесь всё лето будут менять старые трубы. Для жителей района это значит, что привычные выезды на КАД и ЗСД могут «покраснеть». Весь поток машин уйдет на соседние улицы, так что закладывайте лишние 20 минут на дорогу.

Красносельский район: перекрытие на две недели

На юге города ограничения введут всего на пару недель. С 21 мая по 3 июня закроют боковой проезд («карман») Петергофского шоссе. Речь об участке от улицы Капитана Грищенко до Адмирала Черокова.

Движение закроют в обе стороны. Это нужно, чтобы проложить новые инженерные сети. К началу лета дорогу обещают открыть.

Советы водителям:

  1. Обновите навигатор. Утром 21 мая он может неприятно удивить новыми «кирпичами».
  2. Смотрите на знаки. На Фонтанке из-за сужения могут запретить парковку там, где раньше было можно.
  3. Ищите альтернативу. Для Московского района это может быть улица Костюшко или Кубинская, хотя и там станет плотнее.

Ранее «Городовой» рассказывал о ремонте на трассе "Кола".

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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