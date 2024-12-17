Доведет до припадка: какое новогоднее украшение врач считает опасным для петербуржцев

А ведь оно есть почти в каждом доме.

Без гирлянды для многих петербуржцев не обходится ни один Новый год. Но с этим праздничным атрибутом некоторым нужно быть предельно аккуратными. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов поделился, что мигающие гирлянды могут стать причиной приступов мигрени и эпилепсии.

Доктор сказал, что у здоровых людей мозг сам справляется с избыточной активностью нервных клеток, предотвращая неприятные ощущения. У людей с эпилепсией эта защита нарушена, поэтому врачи прописывают лекарства, помогающие контролировать нервную систему.

«Точно нельзя включать и сидеть рядом с такими гирляндами, если в анамнезе эпилепсия. Пусть гирлянда горит, но на неё не стоит смотреть, особенно если нет уверенности, что это не спровоцирует припадок», – подчеркнул Гайфутдинов.

Специалист посоветовал избегать яркого мерцания от гирлянд и даже фейерверков, чтобы уменьшить вероятность приступов. Особенно это касается тех, кто уже сталкивался с мигренью или эпилепсией. Яркий свет может усугубить состояние и вызвать головную боль у людей, склонных к мигреням.