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Два варианта из восьми: где появятся выходы из метро «Театральная» в Петербурге

Опубликовано: 5 июня 2025 19:01
Вестибюль метро в Петербурге
Два варианта из восьми: где появятся выходы из метро «Театральная» в Петербурге
Городовой ру

Закончены общественные обсуждения проекта и спланированы выходы из новой станции петербургской подземки.

В Петербурге определились с местами для выходов из будущей станции метро «Театральная». Этот вопрос обсуждался долго и непросто, ведь рассматривали сразу восемь вариантов, прежде чем остановиться на двух. Рассказываем, как выбирали, что получилось и почему не все остались довольны.

Почему выбрали именно два

Когда речь зашла о выходах из «Театральной», городские власти предложили восемь разных мест для их размещения. Среди них были участки на Театральной площади, Лермонтовском проспекте, улице Декабристов и даже рядом с детской больницей и школой. Все варианты тщательно проанализировали с точки зрения удобства, влияния на жителей и инфраструктуру, а также технической возможности строительства.

В итоге выбрали два самых удачных и практичных варианта:

  1. Подземный вестибюль на Театральной площади, на месте действующей автозаправки «Роснефть»;
  2. Наземный вестибюль на Лермонтовском проспекте, на месте Дома быта.

Главным аргументом в пользу этих мест стало отсутствие жилых домов вблизи, что значительно упрощает строительство и снижает неудобства для жителей, передает телеграм-канал Подземник.

Почему не выбрали остальные варианты?

Другие шесть вариантов были отклонены по разным причинам. Например, некоторые располагались слишком близко к жилым домам, что вызвало бы недовольство жителей и сложности с согласованиями. Также предлагалось построить выходы на территориях, где уже есть социально значимые объекты — больницы, школы, учреждения, затронуть такие объекты тоже нежелательно.

Кроме того, часть альтернатив предполагала сложные инженерные решения или большие финансовые затраты

Противники и их аргументы

Выбранные места вызвали протесты со стороны собственников объектов, которые придется снести или перестраивать. В частности:, владелец АЗС «Роснефть» на Театральной площади настаивал на сохранении заправки, объясняя это ее социальной значимостью — именно там заправляются машины скорой помощи и спецслужб.

Владельцы Дома быта на Лермонтовском проспекте выступали против сноса здания, ссылаясь на высокие затраты на выкуп и опасность повреждения исторических построек при демонтаже.

Однако городские власти и Комитет по градостроительству и архитектуре ответили, что эти два варианта — самые эффективные и уже включены в Генеральный план развития Петербурга. Они подчеркнули, что проект предусматривает защиту исторических зданий, а вопросы выкупа и компенсаций будут решаться на более поздних этапах проектирования.

Как будут выглядеть выходы и сроки строительства

Подземный вестибюль на Театральной площади будет расположен на месте АЗС. Это будет спуск с навесом. Наземный вестибюль на Лермонтовском проспекте — многоэтажное здание высотой до 21 метра и площадью около 2000 квадратных метров.

Там планируется три этажа: два подземных и один надземный. Такой вестибюль должен вписаться в окружающую застройку, чтобы не создавать эффект «выбитого зуба» на улице после сноса Дома быта.

Строительство планируется начать в ближайшие годы, а ввести объекты в эксплуатацию рассчитывают в период с 2026 по 2028 год. Саму станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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