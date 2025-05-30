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Два важных ингредиента: как приготовить солянку по-ленинградски

Опубликовано: 30 мая 2025 14:31
Солянка, суп
Два важных ингредиента: как приготовить солянку по-ленинградски
Городовой ру

Солянку готовят везде по-разному, но именно в Петербурге в суп добавляют сразу несколько особенных ингредиентов.

Рецептов солянки существует множество: в Сибири в нее добавляют грибы, в московской версии используют квашеную капусту, а в Грузии обязательно добавляют традиционные специи.

Ленинградская солянка отличается от всех тем, что готовится на бульоне из говядины, гуся или утки, при этом в нее кладут картофель и томатную пасту. Все варят очень долго, чтобы сделать бульон более густым.

Шеф-повар Святослав Спиваков дал «Городовому» рецепт солянки по-ленинградски. Попробуйте приготовить — она получается очень вкусной.

Ингредиенты

Ингредиенты Количество
Говядина на кости 200 гр
Утка или гусь 200 гр
Грудинка копченая 200 гр
Сосиски 150 гр
Картофель 3-4 шт
Морковь 1 шт
Лук репчатый 2 шт
Огурцы соленые 3-4 шт
Каперсы 2 ст.л.
Лимон по вкусу
Томатная паста 3 ст.л.
Лавровый лист по вкусу
Зелень по вкусу
Вода 3 литра
Соль по вкусу
Сахар 1 ч.л.
Перец по вкусу

Приготовление

  1. Мясо говядины, утки или гуся промыть и выложить в кастрюлю;
  2. Добавить воду, довести до кипения и снять пену;
  3. Почистить картофель и луковицу;
  4. В кастрюлю добавить картофель, нарезанный мелким кубиком и 1 очищенную луковицу;
  5. Довести до кипения и варить 2 часа на слабом огне;
  6. На сковороде разогреть растительное масло;
  7. Обжарить мелко нарезанный репчатый лук и морковь;
  8. В сковороду добавить томатную пасту и обжарить еще 2 минуты, помешивая;
  9. К зажарке добавить мелко нарезанные соленые огурцы и 200 мл воды:
  10. Все перемешать и довести до кипения;
  11. Потушить на слабом огне 15 минут;
  12. Из бульона вытащить лук;
  13. Вареное мясо говядины и утки отделить от костей;
  14. В кастрюлю добавить перец, каперсы, лавровый лист, ;
  15. Туда же отправить зажарку;
  16. Все перемешать и довести до кипения;
  17. Варить на слабом огне 15 минут;
  18. Обратно в кастрюлю отправить мясо;
  19. Нарезать сосиски и тоже добавить в суп;
  20. Добавить соль, сахар и перец;
  21. Выдавить из лимона в кастрюлю 2 ст.л. сока;
  22. Все перемешать и выключить огонь.

Подавать ленинградскую солянку по-ленинградски можно с маслинами, добавив ломтик лимона и посыпав зеленью.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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