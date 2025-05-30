Два важных ингредиента: как приготовить солянку по-ленинградски

Рецептов солянки существует множество: в Сибири в нее добавляют грибы, в московской версии используют квашеную капусту, а в Грузии обязательно добавляют традиционные специи.
Ленинградская солянка отличается от всех тем, что готовится на бульоне из говядины, гуся или утки, при этом в нее кладут картофель и томатную пасту. Все варят очень долго, чтобы сделать бульон более густым.
Шеф-повар Святослав Спиваков дал «Городовому» рецепт солянки по-ленинградски. Попробуйте приготовить — она получается очень вкусной.
Ингредиенты
|Ингредиенты
|Количество
|Говядина на кости
|200 гр
|Утка или гусь
|200 гр
|Грудинка копченая
|200 гр
|Сосиски
|150 гр
|Картофель
|3-4 шт
|Морковь
|1 шт
|Лук репчатый
|2 шт
|Огурцы соленые
|3-4 шт
|Каперсы
|2 ст.л.
|Лимон
|по вкусу
|Томатная паста
|3 ст.л.
|Лавровый лист
|по вкусу
|Зелень
|по вкусу
|Вода
|3 литра
|Соль
|по вкусу
|Сахар
|1 ч.л.
|Перец
|по вкусу
Приготовление
- Мясо говядины, утки или гуся промыть и выложить в кастрюлю;
- Добавить воду, довести до кипения и снять пену;
- Почистить картофель и луковицу;
- В кастрюлю добавить картофель, нарезанный мелким кубиком и 1 очищенную луковицу;
- Довести до кипения и варить 2 часа на слабом огне;
- На сковороде разогреть растительное масло;
- Обжарить мелко нарезанный репчатый лук и морковь;
- В сковороду добавить томатную пасту и обжарить еще 2 минуты, помешивая;
- К зажарке добавить мелко нарезанные соленые огурцы и 200 мл воды:
- Все перемешать и довести до кипения;
- Потушить на слабом огне 15 минут;
- Из бульона вытащить лук;
- Вареное мясо говядины и утки отделить от костей;
- В кастрюлю добавить перец, каперсы, лавровый лист, ;
- Туда же отправить зажарку;
- Все перемешать и довести до кипения;
- Варить на слабом огне 15 минут;
- Обратно в кастрюлю отправить мясо;
- Нарезать сосиски и тоже добавить в суп;
- Добавить соль, сахар и перец;
- Выдавить из лимона в кастрюлю 2 ст.л. сока;
- Все перемешать и выключить огонь.
Подавать ленинградскую солянку по-ленинградски можно с маслинами, добавив ломтик лимона и посыпав зеленью.