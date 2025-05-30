Два важных ингредиента: как приготовить солянку по-ленинградски

Солянку готовят везде по-разному, но именно в Петербурге в суп добавляют сразу несколько особенных ингредиентов.

Рецептов солянки существует множество: в Сибири в нее добавляют грибы, в московской версии используют квашеную капусту, а в Грузии обязательно добавляют традиционные специи.

Ленинградская солянка отличается от всех тем, что готовится на бульоне из говядины, гуся или утки, при этом в нее кладут картофель и томатную пасту. Все варят очень долго, чтобы сделать бульон более густым.

Шеф-повар Святослав Спиваков дал «Городовому» рецепт солянки по-ленинградски. Попробуйте приготовить — она получается очень вкусной.

Ингредиенты

Ингредиенты Количество Говядина на кости 200 гр Утка или гусь 200 гр Грудинка копченая 200 гр Сосиски 150 гр Картофель 3-4 шт Морковь 1 шт Лук репчатый 2 шт Огурцы соленые 3-4 шт Каперсы 2 ст.л. Лимон по вкусу Томатная паста 3 ст.л. Лавровый лист по вкусу Зелень по вкусу Вода 3 литра Соль по вкусу Сахар 1 ч.л. Перец по вкусу

Приготовление

Мясо говядины, утки или гуся промыть и выложить в кастрюлю; Добавить воду, довести до кипения и снять пену; Почистить картофель и луковицу; В кастрюлю добавить картофель, нарезанный мелким кубиком и 1 очищенную луковицу; Довести до кипения и варить 2 часа на слабом огне; На сковороде разогреть растительное масло; Обжарить мелко нарезанный репчатый лук и морковь; В сковороду добавить томатную пасту и обжарить еще 2 минуты, помешивая; К зажарке добавить мелко нарезанные соленые огурцы и 200 мл воды: Все перемешать и довести до кипения; Потушить на слабом огне 15 минут; Из бульона вытащить лук; Вареное мясо говядины и утки отделить от костей; В кастрюлю добавить перец, каперсы, лавровый лист, ; Туда же отправить зажарку; Все перемешать и довести до кипения; Варить на слабом огне 15 минут; Обратно в кастрюлю отправить мясо; Нарезать сосиски и тоже добавить в суп; Добавить соль, сахар и перец; Выдавить из лимона в кастрюлю 2 ст.л. сока; Все перемешать и выключить огонь.

Подавать ленинградскую солянку по-ленинградски можно с маслинами, добавив ломтик лимона и посыпав зеленью.