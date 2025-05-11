Двухуровневый гигант: как будет выглядеть новый пешеходный переход в Новой Охте

Жители микрорайона Новая Охта в Санкт-Петербурге скоро смогут безопасно и комфортно пересекать КАД. Строительство двухуровневого пешеходного перехода на проспекте Маршака, напротив улицы Даниила Хармса, близ железнодорожной платформы «Новая Охта» уже стартовало.

Это значимое событие для района, много лет страдавшего от недостатка безопасной пешеходной инфраструктуры и неудобства пересечения многополосной автомагистрали.

Технические характеристики перехода: масштабы и возможности

Как сообщает администрация Красногвардейского района, общая длина двухуровневого перехода составит 211 метров. Он будет оборудован пандусами и пятью лифтами для обеспечения безопасного и удобного перемещения маломобильных групп населения.

Проектная пропускная способность перехода оценена в почти две тысячи человек в час. Это значительно повысит пешеходную доступность микрорайона, создав удобные и безопасные условия для перемещения жителей и гостей Новой Охты. Строительство перехода осуществляется с учетом всех современных стандартов и требований к безопасности и доступности городской инфраструктуры.

Интеграция с существующей инфраструктурой: удобство для пешеходов и велосипедистов

Рядом с новым пешеходным переходом будут проложены 680 метров пешеходных и велосипедных дорожек. Это позволит создать целостную и удобную систему передвижения в районе, обеспечивая безопасность и комфорт.

Строительство пешеходного перехода в Новой Охте ожидалось уже несколько лет. Проект проходил различные стадии согласования и проектирования.

Проектирование перехода осуществлялось с учетом архитектурных особенностей района и современных требований к дизайну городской инфраструктуры. Переход будет не только функциональным, но и эстетичным элементом городской среды.

При его проектировании было уделено внимание деталям и эргономике. В результате переход будет представлять собой не только инженерное сооружение, но и элемент современной архитектуры, гармонично вписывающийся в общий ландшафт. Проектировщики учли все необходимые нормы и правила по проектированию сооружений в городской среде.

Кстати, ознакомиться с экспозицией проекта может любой желающий до 16 мая на официальном сайте КГА.

Влияние на окружающую среду: минимизация негативного воздействия

При проектировании пешеходного перехода были приняты меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это позволит сохранить экологический баланс в районе и создать комфортные условия для жизни населения. Учитывалась также шумоизоляция и минимальное воздействие на природу.

Строительство двухуровневого пешеходного перехода в Новой Охте — это значимое событие, которое повысит качество жизни жителей района. Оно решит проблему безопасного и удобного пересечения КАД, обеспечит доступность инфраструктуры для всех категорий населения и способствует развитию велоинфраструктуры.