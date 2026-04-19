Еду в Пхукет на шопинг: Что везу назад и где это покупаю
Еду в Пхукет на шопинг: Что везу назад и где это покупаю

Опубликовано: 19 апреля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по отдыху и покупкам.

Отдых в Таиланде стал для некоторых российских туристов обыденным, некоторые и вовсе отправляются туда на зимовку.

Но если вы летите в Пхукет впервые, немудрено растеряться от обилия местных рынков и магазинов. На канале в Дзен "Пхукет: Перезагрузка" рассказывают, что привезти из путешествия, и где приобрести это всё по доступным ценам.

Автор канала даёт советы начинающим туристам, стоит к ним прислушаться, чтобы не остаться без денег после местного шоппинга.

В первую очередь стоит составить список, что вы хотите привезти из путешествия. Если местные продукты, например, орехи или сладости, то нужно отправляться в одно место, а если сувениры, то совсем в другое.

Автор отмечает, что не стоит затариваться всем подряд в палатках близ пляжа. За ту же самую продукцию вы переплатите 30-50% по сравнению с приобретением в супермаркете, на рынке или в специализированной лавке.

Если хочется комфортного шоппинга, стоит отправляться в супермаркет. Они - настоящий раз в тайскую жару. К тому же в них можно не только приобрести всё необходимое, но и перекусить и отдохнуть в фуд-корте.

Если вы никогда не были на ночном рынке Пхукета, то стоит его обязательно посетить. Ехать туда стоит не столько за покупками, сколько за атмосферой - настоящий праздник со вкусной едой, необычным освещением и, конечно, множеством товаров местного производства.

Также есть рынок выходного дня, который работает только в субботу и воскресенье в вечернее время. Там можно приобрести одежду, сумки, часы, а также множество местных закусок. Не стоит соглашаться на цену, предлагаемую продавцами. Торг здесь - часть рыночной торговли, настойчивый покупатель может существенно сбить цену.

Не забывайте брать с собой наличные, в точках торговли далеко не везде принимают карты. Обидно будет приехать за покупками и вернуться ни с чем.

Стоит обязательно посетить местные сувенирные лавки. В отличие от рынка там есть кондиционеры и не так много покупателей, но цена может быть немного выше, но не настолько, как в палатке у пляжа.

Автор:
Марина Котова
