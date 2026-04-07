Экология на дорогах Петербурга: Беглов продлевает бонусы для электромобилей

Это касается как новых, так и подержанных машин.

Одна из ключевых тем в сегодняшнем еженедельном обращении губернатора — развитие транспортной инфраструктуры города.

Александр Беглов подчеркнул, что идет обновление всего наземного общественного транспорта с учетом экологических аспектов, поскольку городские дороги — основной источник загрязнения воздуха в Петербурге.

Губернатор отметил, что большинство автобусов уже переведено на экологичное газовое топливо, и власти будут мотивировать перевозчиков и автолюбителей переходить на зеленый транспорт.

В частности, владельцам электромобилей и машин на природном газе продлевают налоговую льготу по транспортному налогу еще на пять лет — без ограничений по возрасту авто, стране производства или объему двигателя.

А для крупных бензиновых и дизельных автобусов с грузовиками ставка налога, напротив, вырастет до максимума.