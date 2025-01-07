Рынок новых легковушек в России показал прирост в 47% перед повышением цен

Рынок автомобилей в России удивил всех: рост продаж достиг 39%, но цены на машины следуют странной логике — чем больше их покупают, тем больше придется платить. Петербург, как один из лидеров автопродаж, оказался в центре этого экономического парадокса.

В 2024 году россияне купили 1,8 миллиона новых автомобилей — на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Львиная доля пришлась на легковые машины: их продажи выросли на 497 тысяч. Отечественные авто тоже не отстают — их продали 829 тысяч, что на 28% больше, чем годом ранее.

Для Петербурга, где спрос на автомобили стабильно высок, такие цифры — не просто статистика. Это реальность, в которой с каждым проданным авто увеличиваются не только очереди на парковки, но и ценники на новые машины. Как говорится, чем лучше у нас идут дела, тем веселее становится для кошелька.

Что будет дальше: три сценария для любителей авто

Агентство «Автостат» уже приготовило прогнозы на 2025 год, и звучат они, как лотерея:

Негативный сценарий — продажи упадут на 20%, до 1,27 миллиона машин. Почему? Все просто: рост цен и увеличение утильсбора. Базовый сценарий — снижение на 10%. Это если всё останется «стабильно плохо». Позитивный сценарий — продажи сохранятся на уровне 2024 года, а рынок продолжит жить по новому закону: чем больше продаем, тем дороже будет покупать.

Почему это важно для Петербурга?

Как один из крупнейших мегаполисов, Петербург не только активно покупает авто, но и остро ощущает последствия этого бума. Рост цен на машины — это рост всего: страховок, стоимости обслуживания и даже сложности с поиском парковочных мест.

Но жители Северной столицы всегда славились своим чувством юмора. Возможно, к новому закону рынка мы адаптируемся быстрее, чем он изменится. А пока можно только гадать, какой сценарий выберет судьба для автомобилистов Петербурга, сообщает источник.