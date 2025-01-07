Городовой / Общество / Рынок новых легковушек в России показал прирост в 47% перед повышением цен
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Рынок новых легковушек в России показал прирост в 47% перед повышением цен

7 января 2025 10:03
Мужчина в автосалоне
Рынок новых легковушек в России показал прирост в 47% перед повышением цен
Petrov Sergey/ news.ru/Global Look Press

Новый закон рынка: чем больше продаем, тем дороже платим.

Рынок автомобилей в России удивил всех: рост продаж достиг 39%, но цены на машины следуют странной логике — чем больше их покупают, тем больше придется платить. Петербург, как один из лидеров автопродаж, оказался в центре этого экономического парадокса.

В 2024 году россияне купили 1,8 миллиона новых автомобилей — на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Львиная доля пришлась на легковые машины: их продажи выросли на 497 тысяч. Отечественные авто тоже не отстают — их продали 829 тысяч, что на 28% больше, чем годом ранее.

Для Петербурга, где спрос на автомобили стабильно высок, такие цифры — не просто статистика. Это реальность, в которой с каждым проданным авто увеличиваются не только очереди на парковки, но и ценники на новые машины. Как говорится, чем лучше у нас идут дела, тем веселее становится для кошелька.

Что будет дальше: три сценария для любителей авто

Агентство «Автостат» уже приготовило прогнозы на 2025 год, и звучат они, как лотерея:

  1. Негативный сценарий — продажи упадут на 20%, до 1,27 миллиона машин. Почему? Все просто: рост цен и увеличение утильсбора.
  2. Базовый сценарий — снижение на 10%. Это если всё останется «стабильно плохо».
  3. Позитивный сценарий — продажи сохранятся на уровне 2024 года, а рынок продолжит жить по новому закону: чем больше продаем, тем дороже будет покупать.

Почему это важно для Петербурга?

Как один из крупнейших мегаполисов, Петербург не только активно покупает авто, но и остро ощущает последствия этого бума. Рост цен на машины — это рост всего: страховок, стоимости обслуживания и даже сложности с поиском парковочных мест.

Но жители Северной столицы всегда славились своим чувством юмора. Возможно, к новому закону рынка мы адаптируемся быстрее, чем он изменится. А пока можно только гадать, какой сценарий выберет судьба для автомобилистов Петербурга, сообщает источник.

Новости по теме
Новый год в России начали праздновать благодаря Петру I: запретил делать на праздник лишь 2 вещи Новый год в России начали праздновать благодаря Петру I: запретил делать на праздник лишь 2 вещи 29 декабря 2024 09:04
График работы «Почты России» и СДЭК в Петербурге на Новый год График работы «Почты России» и СДЭК в Петербурге на Новый год 27 декабря 2024 18:02
Новые двухэтажные поезда будут ходить между Питером и Москвой: расписание и цены на билеты Новые двухэтажные поезда будут ходить между Питером и Москвой: расписание и цены на билеты 19 декабря 2024 13:47
«Золотые» салаты: в какую цену петербуржцам обойдутся продукты для оливье и селедки под шубой в Новый год «Золотые» салаты: в какую цену петербуржцам обойдутся продукты для оливье и селедки под шубой в Новый год 15 декабря 2024 17:01
Кислородные коктейли, лечебная грязь и лютые цены: 8 самых модных санаториев России Кислородные коктейли, лечебная грязь и лютые цены: 8 самых модных санаториев России 15 декабря 2024 16:32
Автор:
Максакова Яна
Общество ЭкономикаАвтотранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».