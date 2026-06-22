Электрички — каждые 10 минут и аналог московских диаметров: что происходит с поездами в Петербурге

В Петербурге заговорили о запусках двух внутригородских диаметров.

О петербургском «наземном метро» говорят давно, но сейчас проект наконец сдвинулся с мертвой точки. Городские власти решили не ждать десятилетиями, пока перестроят все рельсы.

План такой: запускать движение там, где это возможно уже сейчас, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на слова вице–губернатора Кирилла Полякова.

Разбираемся, куда поедут новые электрички и почему привычные маршруты до вокзалов скоро изменятся.

Два диаметра через весь город

В Петербурге планируют запустить два маршрута, которые пройдут город насквозь — по аналогии с московскими МЦД.

Линия Д1: Соединит Ораниенбаум и Белоостров. Поезда пойдут через Пулково, Броневую, Пискаревку и Сестрорецк. Линия Д2: Свяжет Гатчину и Токсово. Путь пройдет через ту же станцию Пулково, Волковскую и Девяткино.

Главная фишка — поезда должны ходить часто. В идеале — каждые 10 минут. Это позволит не подстраиваться под расписание, а просто приходить на платформу, как в метро.

Аэропорт и споры экспертов

Обе ветки планируют завести в Пулково. Сейчас до аэропорта можно доехать только на автобусе или такси, что неудобно из-за пробок.

Однако эксперты спорят. Одни считают, что электричка в аэропорт — это спасение. Другие говорят, что диаметры нужны для тех, кто ездит на работу каждый день.

Туристы с чемоданами могут мешать обычным пассажирам, а лишний «крюк» поезда в аэропорт увеличит время в пути для всех остальных.

Причина перемен — суперпоезд до Москвы

Почему за проект взялись именно сейчас? Все дело в строительстве ВСМ — высокоскоростной магистрали. Между Петербургом и Москвой хотят запустить поезда, которые долетят за 2 часа 15 минут.

Чтобы освободить место для этих «ракет» на главном ходу, обычные электрички приходится двигать. Именно поэтому Московский вокзал скоро перестанет быть конечной для многих пригородных поездов.

Что изменится уже этим летом?

Перемены начинаются с июля. Если вы привыкли ездить в сторону Мги, Волховстроя или Киришей с Московского вокзала — внимание.

Станция Рыбацкое станет главным хабом. Многие электрички будут стартовать оттуда.

станет главным хабом. Многие электрички будут стартовать оттуда. Часть поездов перекинут на Ладожский вокзал.

Это временное решение. В будущем основным «дублером» Московского вокзала станет станция Волковская. Там построят современный транспортный узел, где можно будет удобно пересесть на метро.

Главные проблемы: грузы и деньги

Проект выглядит красиво, но есть две большие беды.

Товарняки. Сейчас через центр Петербурга идет огромное количество грузовых поездов. Чтобы освободить пути для пассажиров, нужно построить два гигантских обхода вокруг города. Цена вопроса. Эти обходы стоят около 600 миллиардов рублей. Сумма астрономическая, и пока не совсем понятно, кто именно даст все эти деньги.

Ранее «Городовой» рассказывал, что испытания контактной сети для ВСМ закончились.