Стыд петербуржца: почему город-музей порождает «культурную усталость»

Парадокс Петербурга — жители, окруженные шедеврами, страдают от «культурной усталости», предпочитая привычные маршруты музейным сокровищам.
Синдром «культурного туриста»
В городе, изобилующем архитектурными памятниками и музеями, многие петербуржцы признаются, что давно не посещали знаковые места.
“Тебе стыдно признаться, что ты не был в Эрмитаже 15 лет”, — делится своими ощущениями горожанин.
Проходят мимо Исаакиевского собора, не заглядывая внутрь, и в Русский музей идут лишь на временные выставки.
Два Петербурга: родной и «для гостей»
Когда приезжают гости, петербуржцы с гордостью демонстрируют город, ощущая себя знатоками.
Однако внутри борется чувство стыда: ведь собственный «личный» Петербург часто ограничивается домом, работой, торговым центром и парой любимых кафе.
“За последние 10 лет ты не открыл для себя ни одного нового уголка в собственном городе”, — признается горожанин.
Статистика
Результаты опроса показали, что жители Петербурга посещают музеи в среднем три раза в год. При этом более четверти горожан (25%) не были в музеях уже полтора года.
Распределение ответов на вопрос о частоте посещения музеев выглядит следующим образом:
|Частота посещения музеев
|Доля опрошенных, %
|Раз в полгода
|31,8
|Раз в три месяца
|26,0
|Раз в месяц
|17,3
|Раз в год
|14,4
|Раз в неделю и чаще
|4,8
|Раз в несколько лет и реже
|3,0
|Затруднились ответить
|2,6
Самооправдание и «петербургская трагедия»
На вопрос о последнем визите в Эрмитаж, запускается сложный механизм самооправдания: “Я же здесь живу, могу пойти в любой момент”, “Это же для туристов”, “У меня еще будет время”.
Однако, глубоко внутри живет чувство вины, словно город предается, не получая должного внимания.