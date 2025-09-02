Городовой / Город / Стыд петербуржца: почему город-музей порождает «культурную усталость»
Стыд петербуржца: почему город-музей порождает «культурную усталость»

Опубликовано: 2 сентября 2025 15:03
Эрмитаж и петербуржцы
globallookpress/Maksim Konstantinov

Трагедия «культурного туриста» в собственном городе.

Парадокс Петербурга — жители, окруженные шедеврами, страдают от «культурной усталости», предпочитая привычные маршруты музейным сокровищам.

Синдром «культурного туриста»

В городе, изобилующем архитектурными памятниками и музеями, многие петербуржцы признаются, что давно не посещали знаковые места.

“Тебе стыдно признаться, что ты не был в Эрмитаже 15 лет”, — делится своими ощущениями горожанин.

Проходят мимо Исаакиевского собора, не заглядывая внутрь, и в Русский музей идут лишь на временные выставки.

Два Петербурга: родной и «для гостей»

Когда приезжают гости, петербуржцы с гордостью демонстрируют город, ощущая себя знатоками.

Однако внутри борется чувство стыда: ведь собственный «личный» Петербург часто ограничивается домом, работой, торговым центром и парой любимых кафе.

“За последние 10 лет ты не открыл для себя ни одного нового уголка в собственном городе”, — признается горожанин.

Статистика

Результаты опроса показали, что жители Петербурга посещают музеи в среднем три раза в год. При этом более четверти горожан (25%) не были в музеях уже полтора года.

Распределение ответов на вопрос о частоте посещения музеев выглядит следующим образом:

Частота посещения музеев Доля опрошенных, %
Раз в полгода 31,8
Раз в три месяца 26,0
Раз в месяц 17,3
Раз в год 14,4
Раз в неделю и чаще 4,8
Раз в несколько лет и реже 3,0
Затруднились ответить 2,6

Самооправдание и «петербургская трагедия»

На вопрос о последнем визите в Эрмитаж, запускается сложный механизм самооправдания: “Я же здесь живу, могу пойти в любой момент”, “Это же для туристов”, “У меня еще будет время”.

Однако, глубоко внутри живет чувство вины, словно город предается, не получая должного внимания.

Автор:
Ксения Пронина
Город
