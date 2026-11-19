Перекус в антракте петербургских театров: есть или не есть — сколько это стоит

Как изменились цены в театральных буфетах

Театральный антракт — это не только пауза в спектакле, но и маленький ритуал: бутерброд с икрой, неспешный разговор. В 2026 году этот ритуал ощутимо подорожал: цены в буфетах крупных театров заметно выросли.

Что и на сколько подорожало

По данным сервиса «Горбилет», который сравнил меню буфетов Александринского, Мариинского, Михайловского и БДТ осенью 2025 и 2026 годов, бутерброд с красной икрой в среднем прибавил в цене 20 %: теперь он стоит 1038 рублей вместо прежних 863.

Где рост самый заметный, а где — умеренный

Сильнее всего бутерброд с красной икрой подорожал в БДТ — на 31 %, до 850 рублей. В Мариинском театре рост составил 29 % (до 1100 рублей). Самый сдержанный прирост — в Михайловском: плюс 8 %. При этом именно там закуска остаётся самой дорогой среди четырёх площадок — 1300 рублей.

Отдельно стоит упомянуть Михайловский театр: это единственный петербургский театр, где в антракте можно заказать бутерброд с чёрной икрой. За год он подорожал на 5 % и теперь стоит 3150 рублей.

Посещение театра — удовольствие, которое складывается не только из спектакля, но и из атмосферы. Теперь к этой атмосфере добавился ещё один нюанс: цены в буфете стали заметно выше. Если держать этот момент в голове, вечер останется приятным — и без лишних сюрпризов в чеке.

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