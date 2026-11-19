Обычный борщ больше не варю: попробовала сибирский — без утомительной готовки, всего-то скатать фрикадельки и купить фасоль

Как приготовить сибирский борщ с фрикадельками и фасолью

Для обычного борща нужно варить бульон часами, но есть и другой рецепт, который заметно сэкономит ваше время. Речь идет о сибирском борще, в котором есть фрикадельки и фасоль. Другие составляющие остаются привычными.

Что понадобится

400 г мясного фарша, 1 банка красной фасоли, 2 свеклы, 3 картошки, 250 г капусты белокочанной, 1 морковь, 1 луковица, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка столового уксуса, 1 чайная ложка сахара, 2 литра воды, соль, перец, лавровый лист - по вкусу.

Как готовить

Добавляем в фарш соль и перец, формируем фрикадельки. Свеклу и морковь натираем на терке, лук нарезаем. Обжариваем овощи на масле в течение 5 минут, добавляем томатную пасту, уксус, сахар и небольшое количество воды. Готовим под крышкой примерно 15-20 минут.

Кипятим воду, добавляем нашинкованную капусту, нарезанный картофель. Варим 7-10 минут, выкладываем фрикадельки. Еще через 10 минут добавляем овощную зажарку, фасоль, чеснок и лаврушку.

Солим по вкусу, готовим еще несколько минут. Выключаем и даем настояться. Подавать борщ лучше всего со сметаной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова из всех рецептов борща отдает предпочтение именно сибирскому. Этот суп очень быстро готовится и получается вкусным, сытным. Для максимальной яркости в борщ можно добавить немного свежевыжатого свекольного сока. Достаточно буквально несколько ложек.

Фото: Сгенерировано ИИ

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