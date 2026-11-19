Нашли 10 вариантов - деменция точно не грозит: составьте из существительного «картофель» как можно больше слов

Словесная игра с существительным "картофель"

В любом возрасте важно сохранять умственную активность, ведь это позволяет улучшить память, поддерживать когнитивное здоровье на нормальном уровне. Портал “Городовой” предлагает сыграть в словесную игру.

От вас потребуется только внимательность, а также немного времени. Задание не потребует знаний в какой-либо области, поэтому с ним сумеет справиться каждый.

Попробуйте составить из существительного “картофель” как можно больше слов. Чем богаче ваш словарный запас, тем проще будет справиться с заданием.

Правила:

Слова могут состоять из любого количества букв.

Каждую букву можно повторять в слове только один раз.

Для слов подойдет любая часть речи.

Нельзя использовать фамилии, географические названия.

Для выполнения задания обязательно используйте тетрадку и ручку. Выписывайте найденные слова, что позволит не запутаться. У словесной игры нет ограничения по времени. Это позволит искать слова с комфортом.

Если вы сможете найти хотя бы 10 слов, то докажете, что вам не грозят проблемы с когнитивным здоровьем.

Ответы

Заглянуть в ответы можно в тот момент, когда вы нашли нужное количество слов. Сверьтесь, что позволит понять, справились ли вы с этой игрой.

Картофель - форель, роль, кофта, катер, торф, крот, флот, кефаль, корт, каре, кора, отель, кофе, тело, лето, трал, река, терка, лектор, лофт.

Если вам удалось найти все 20 слов, то вы показали максимальную внимательность.

Фото: Сгенерировано ИИ

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