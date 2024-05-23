Эти вещи ужасно старят даже молодую женщину

Выглядеть женственно и элегантно хотят большинство женщин, но внешность и природные данные некоторых из них портит обычная одежда и аксессуары. Неправильно выбранный фасон или цвет блузки способен не только превратить вас в деревенщину, но и прибавить годков 10 как минимум. Запомните важные советы, чтобы не попасть впросак.

Черный и коричневый цвета

Эти темные оттенки идут далеко не всем дамам, а если они еще и использованы неправильно, то это катастрофа. Например, черная шляпа с широкими краями по идее должна превратить представительницу прекрасного пола в диву, но из-за теней, отбрасываемых полями, лицо кажется серым, тусклым, видны все морщинки даже если они не сильно глубокие. Такой аксессуар подходит для красных дорожек или фотосессий, где с освещением точно проблем не возникает.

Коричневые цвета в одежде нужно носить очень аккуратно. Зачастую они лишь портят весь образ и ассоциируются с чем-то некрасивым и безобразным. Пожилые люди в коричневых пиджаках или платьях выглядят в разы хуже, чем это есть на самом деле, уверяют стилисты.

Источник фото: Legion-Media

Ретро-вещи

Иногда вещи в ретро стиле действительно актуальны, только если вы приходите к в них на какую-то костюмированную вечеринку 80-х. В ином случае они только прибавят вам годков. Блузы с ажурными высокими воротниками, с бантами, твидовые пиджаки и юбки, костюмы с широкими плечами, кардиганы на пуговицах оставьте лучше в шкафу своей мамы или бабушки. Покупайте более простые и современные ткани, которые не будут утяжелять весь ваш образ.

Аксессуары

Массивные очки для чтения в толстой оправе моложе вас точно не сделают. Выбирайте себе этот аксессуар более тщательно, потому что именно от него зависит как смотрится ваше лицо в целом.

Старые советские серьги или кольца, доставшиеся вам в наследство от родителей, тоже лучше убрать в шкатулку. Они сейчас совершенно не модны.

Источник фото: Legion-Media

Макияж

Темная помада, кстати, тоже весьма коварна. Людям 40+ она практически не идет, делая лицо более взрослым и серьезным. Не все умеют наносить эту часть макияжа ровно и правильно, поэтому размытый контур, да и неверный оттенок точно сделает вас старше на несколько лет. Не используйте слишком яркие тени или темный тональный крем. Разницу при естественном освещении будет заметно сразу. Четкие линии контуринга тоже канули в Лету.

Вы станете моложе, если будете использовать СС-кремы с легкой текстурой. Они сами подстраиваются под ваш цвет лица, выравнивая его, немного туши и румян — и образ готов. Ничего лишнего. Губы можно просто смазать гигиенической помадой или блеском натурального цвета. Поверьте, мужчины будут сворачивать шеи, глядя на вас.

Источник фото: Legion-Media