Этот салат из СССР снова в моде: "Лисья шубка" затмила селёдку под шубой
Этот салат из СССР снова в моде: "Лисья шубка" затмила селёдку под шубой

Опубликовано: 8 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Этот рецепт — настоящий привет из прошлого.

Салат "Лисья шубка" известен давно, но сейчас он стал настоящим хитом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".

Ингредиенты

сельдь — 300 г, картофель отварной — 5 шт., шампиньоны — 300 г, лук — 300 г, морковь — 300 г, майонез — 200 г, укроп — по вкусу, зелёный лук — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала нарезаю сельдь небольшими кубиками и смешиваю с зелёным луком. Картофель натираю на крупной тёрке, добавляю укроп и часть майонеза, перемешиваю.

Шампиньоны нарезаю и обжариваю на сковороде до готовности. Лук и морковь натираю и обжариваю отдельно до лёгкой румяности.

На блюдо выкладываю слой картофеля с майонезом. Сверху распределяю сельдь с зелёным луком.

Затем выкладываю обжаренный лук и делаю майонезную сеточку. Следующим слоем идут шампиньоны, которые также слегка смазываю майонезом.

Завершаю салат слоем обжаренной моркови и покрываю верх майонезом. Украшаю рубленым укропом и убираю в холодильник на пару часов, чтобы слои пропитались.

Примерное время приготовления: 50 минут

Автор:
Александр Асташкин
