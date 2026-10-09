Этот советский автомобиль был круче многих иномарок: его и сейчас ценят водители

У советского автопрома была особая гордость - не уступавшая иномаркам «восьмерка» ВАЗ-2108

У советского автопрома была особая гордость - не уступавшая иномаркам «восьмерка» ВАЗ-2108. Над ней трудились в том числе инженеры Porsche, устраняя недочеты опытных образцов.

Моторы и трансмиссия

Изначально «восьмерку» оснастили 1,3-литровым двигателем на 65 л.с. — по тем меркам он считался одним из самых мощных в своем классе. Чуть позже появился 1,5-литровый агрегат на 70 л.с. Именно он стал самым популярным и позже перекочевал на ВАЗ-2109 и 21099. Коробку передач создавали вместе с Porsche и ZF. Первые машины шли с четырьмя ступенями, а пятиступенчатая предлагалась как опция, пишет За рулем.

Прозвище и первый рестайлинг

Облицовка радиатора в виде клюва подарила модели народное прозвище «зубило». Заводское имя сначала было «Спутник», но позже его сменили на «Самара». Иностранные дилеры, получая машины, сразу меняли «клюв» на обычную решетку. Вскоре к ним присоединился и завод. Тогда же удлинили передние крылья — так появились версии с коротким и длинным крылом. Длинное считалось более престижным.

Приборная панель

На ранних автомобилях стояла простая низкая панель. Позже ее заменили высокой — более солидной на вид, но склонной к скрипам и с ухудшенным обдувом боковых стекол. Низкую панель владельцы вспоминали добрым словом.

Открытые версии и спорт

Среди советских машин «восьмерка» стала рекордсменом по числу кабриолетов. В Бельгии выпустили Lada Natacha — 456 экземпляров. В Германии сделали около 600 открытых Lada Samara Fun. В Литве на пространственной раме собрали Lada Eva с 300-сильным мотором и задним приводом. Французская фирма Poch построила полноприводную Samara T3 с двигателем Porsche объемом 3,6 л, разгонявшуюся до 220 км/ч. Эти автомобили успешно выступали в африканских ралли в 1990–1993 годах.

Отзывы автовладельцев

У «восьмерки» остаются поклонники и среди современных автолюбителей.

«Лучшая машина, какую сделали на ВАЗ с нуля». «Можно сколько угодно ругать и находить недостатки, но одного не отнять - машина самобытная. Есть в ней изюминка какая-то, которая отличает ее от всех остальных. Как будто конструкторы не списывали, а сами придумали». «Первый мой автомобиль - реэкспортная восьмерка с двигателем 1.1, очень хорошая, по молодости в 90-е быстро ушатал, но не в ней проблемы были, во мне».

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