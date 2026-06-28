Европа без загранпаспорта: в российской провинции нашли уголок, где смешались Фландрия и Италия

Как один российский город собрал всю Европу на своих улицах

Хотите за одну прогулку побывать в разных уголках мира, не выезжая из России? Йошкар‑Ола легко устроит такое путешествие: на берегах Малой Кокшаги соседствуют Фландрия, Голландия, Италия и отголоски средневековой Руси. Такой микс стилей удивляет и запоминается надолго.

Что обязательно посмотреть вдоль реки

Чтобы не растеряться среди ярких фасадов и скульптур, держите в голове ключевые точки маршрута:

набережная Брюгге — домики из красного кирпича с острыми шпилями будто переносят во Фландрию; вечером с подсветкой вид становится по‑настоящему сказочным;

Воскресенская набережная — здесь собраны подлинные исторические памятники: дом купца Карелина XVII века, церковь Пресвятой Троицы XVIII века, а также скульптуры, отсылающие к российской истории;

набережная Амстердам — узкие разноцветные фасады напоминают игрушечный город; стоит присмотреться к деталям: на крышах прячутся небольшие скульптуры, а на самой набережной стоит бронзовый Гоголь;

площадь Оболенского‑Ноготкова — итальянский колорит и «живая» достопримечательность: каждый час у Национальной художественной галереи разыгрывается мини‑представление с осликом и иконой.

фото legion-media

Как выстроить маршрут и что учесть

Лучше всего идти пешком: все точки расположены компактно, прогулка займет один неспешный день. Оптимальный вариант — начать с площади Оболенского‑Ноготкова, затем пройти по набережной Амстердам, далее по набережной Брюгге и завершить на Воскресенской набережной.

Город особенно красив летом и осенью, а в темное время суток подсветка делает фасады выразительнее.

Для знакомства с местной культурой загляните в кафе: попробуйте подкогыльо и традиционные блины — это простой способ почувствовать колорит республики.

Вывод

Йошкар‑Ола умеет удивлять: здесь европейские стили органично соседствуют с русской историей, а необычные детали встречаются буквально на каждом шагу. Компактность центра позволяет увидеть главное за один день, а атмосфера города остаётся в памяти надолго.

Из личного опыта

Раньше я думала, что такие «стилизованные» города выглядят неестественно, но в Йошкар‑Оле все сложилось иначе: яркие набережные не кажутся бутафорией, потому что в них много деталей и смысла.

Особенно запомнилось часовое представление на площади — дети были в восторге, да и взрослые смотрели с улыбкой.

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