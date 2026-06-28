Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от цен: будто в СССР вернулся, а не в соседнюю страну съездил

Что можно купить в Минске на 50 рублей

Цены в белорусских магазинах нередко вызывают у российских туристов легкое недоумение — в хорошем смысле: привычные продукты стоят ощутимо дешевле, а полки радуют обилием локальных товаров.

Если планируете поездку в Минск, полезно заранее прикинуть, на что рассчитывать, и как проще всего расплачиваться.

Что важно знать перед походом в магазин

Чтобы не растеряться у кассы и не переплачивать за конвертацию, стоит учитывать несколько простых моментов:

российские наличные в магазинах не принимают — понадобится либо карта, либо белорусские рубли;

карта «Мир» работает стабильно, это самый удобный вариант для безналичной оплаты;

если нужны наличные, проще снять их в банкомате по пути — курс не идеальный, зато быстро и без лишней суеты;

к цифрам на ценниках стоит привыкнуть: суммы вроде «3 рубля» поначалу сбивают с толку, но через пару покупок считать в уме становится легко.

На что рассчитывать: пример корзины

На 50 белорусских рублей (примерно 1500 российских) реально собрать полноценную продуктовую корзину. В нее спокойно входят: пара пачек местного сыра, конфеты или сладости, квашеная капуста, газировка, фрукты, яйца, чай.

При этом качество локальных товаров — от сгущенки до мясных деликатесов — часто приятно удивляет, а цены остаются заметно ниже российских.

Особенно выгодно брать местную молочку и кондитерку: на маркетплейсах аналогичные позиции нередко стоят вдвое дороже.

Вывод

Шопинг в Минске — это не только экономия, но и возможность открыть для себя новые вкусы. Цены позволяют не отказывать себе в мелочах, а ассортимент местных товаров радует разнообразием. Главное — быть готовым к непривычным цифрам и заранее продумать способ оплаты.

Личный опыт

Раньше я брала с собой только наличные и каждый раз теряла на обмене, да еще и искала пункты, где принимают российские деньги. Теперь всегда рассчитываюсь картой, а если нужны купюры — снимаю в банкомате.

Еще заметила, что лучше всего закупаться на рынках: там и цены чуть ниже, и выбор локальных продуктов шире — всегда нахожу что-то новое для домашней дегустации.

Ранее «Городовой» рассказывал об истории самого изолированного города России.