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Фейерверк не сработал: как петербуржцам вернуть деньги за бракованную пиротехнику?

25 декабря 2024 12:47
Фейерверк не сработал: как петербуржцам вернуть деньги за бракованную пиротехнику?
Фейерверк не сработал: как петербуржцам вернуть деньги за бракованную пиротехнику?
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / Global Look Press

Все по закону.

Новый год трудно представить без ярких фейерверков, однако иногда праздничные огни могут принести не радость, а разочарование. Что делать, если купленный фейерверк оказался бракованным?

Юрист Илья Русяев рекомендует сохранять все чеки и документы, подтверждающие покупку пиротехники. Фотографии и видеозаписи неудачного запуска тоже будут полезны. Важно соблюдать меры предосторожности: после использования бракованного изделия не подходите к нему минимум пять минут после попытки.

«Со всеми имеющимися документами на данную пиротехнику, фото- и видеофиксацией, а также самим товаром вам следует обратиться в магазин, где совершена покупка. Напишите претензию в произвольной форме с изложением сути дела: когда и что было приобретено, ваше требование о возврате всех потраченных денежных средств и ссылки на соответствующие нормы законодательства о защите прав потребителей», — добавил Русяев.

Согласно закону от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» п. 1 ст. 18., продавец обязан рассмотреть вашу претензию. Возместить ущерб должны в течение десяти дней.

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Автор:
Юлия Степанова
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