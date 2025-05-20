Блины, хинкали и зразы: где петербуржцы закупаются полуфабрикатами

Покупатели сети магазинов «Ермолино» знают, что сюда стоит заглядывать не только за сытными блюдами, но и за чем-нибудь вкусненьким к чаю. А вариантов «вкусненького» — масса: от карамелек и мармелада до роскошных тортов и пирожных.

Но какие же продукты «Ермолино» пользуются наибольшей популярностью у жителей Северной столицы.

Пирожные: безусловный лидер среди сладкоежек

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где насчитывается почти 280 торговых точек «Ермолино», безусловным лидером в категории пирожных является «Эклер» с ванильной начинкой.

«Воздушные, нежные и много крема», — так говорят о нем покупатели.

На втором месте по продажам — пирожные «Творожное Кольцо».

«Наполеон» — проверенная классика и «Блинчики с яблоком и корицей» — открытие для гурманов

Вкус «Наполеона» знаком практически всем. Рассыпчатая слоеная текстура с нежным тающим кремом — визитная карточка этого десерта. Между тем, не все пирожные «Наполеон» одинаково хороши, но в Ермолино они стоят своих денег.

А что говорят петербуржцы о блинах?

«Они в Ермолино все очень вкусные! Если начинку не пробовать. <...> Блинчики с яблоком и корицей. Пожалуй, единственные блины, к составу которых у меня нет претензий. <...> Яблоки натуральные, порезаны ножом, как мама делает в домашние пироги. Корица чувствуется, видно, что на ней не экономят», — пишут в отзывах.

Блинчики «Домашние» с мясом: спорный состав, но любимый вкус

«Вариаций блинов с мясной начинкой в Ермолино много, и все они были перепробованы. Постоянно покупают только эти: они очень нравятся сыну», — пишет петербурженкка.

Состав у блинов и правда, мягко говоря, спорный, но петербуржцы их любят и едят.

Ряженка и «Сочинские» хинкали: Что еще советуют попробовать?

Также советуют брать ряженку. Говорят, что она натуральная. Некоторые даже капали йод для эксперимента, чтобы убедиться.

Почитателям грузинской и абхазской кухни хинкали «Сочинские» могут не понравится — слишком мало травы. Но в «Сочинских» хинкали много начинки, треть от общего веса в готовом виде.

Картофельные зразы и «Бельгийские вафли»: Неожиданные находки

Картофельные зразы — довольно увесистые и при цене в 217 рублей/кг это еще и совсем не затратно.

«Причем купила я по совету продавца «бельгийские» вафли (314 рублей/кг) и “бамбуковые палочки” с молочной начинкой (239 рублей/кг), а теперь только за ними и захожу, очень уж интересные сладости».

Цены актуальны на момент публикации.