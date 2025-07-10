Финский залив, морские котики и история: как найти забытую крепость Кронштадта

Там нет толп туристов, но есть потрясающие виды.

Форт «Риф» — это не просто старое военное укрепление, а настоящий живой кусочек истории, спрятанный на западном краю острова Котлин рядом с Кронштадтом.

Если вы когда-нибудь слышали о Кронштадтской крепости, то «Риф» — одна из ее жемчужин, которая долгое время была закрыта для посетителей, а теперь открыта для всех желающих.

Путешественники рассказывают о своем необычном опыте и советуют тоже там побывать.

Немного истории

Первое укрепление на этом месте появилось еще в начале XVIII века, когда шведы пытались высадиться на остров и взять Санкт-Петербург.

Тогда здесь были построены земляные батареи, и в 1705 году случилось одно из самых кровопролитных сражений — шведы потеряли около 400 человек.

Современный форт начали строить в 1909 году, а закончили в 1912-м. Военное руководство того времени, учитывая опыт Русско-японской войны, решило сделать «Риф» передовым укреплением.

Здесь использовали новейшие технологии: бетонные казематы, броневые башни с пушками, противоштурмовые орудия и даже узкоколейку для перемещения боевой техники.

Что интересного внутри?

Форт состоит из нескольких больших бетонных казарм, длинных укрепительных стен и маленьких боевых пунктов.

Особая изюминка — скрывающаяся башня с пушкой, которая поднималась и опускалась с помощью гидравлики.

Сейчас орудие демонтировано, но сама башня отлично сохранилась и впечатляет своей инженерной задумкой.

Как добраться и что посмотреть

До форта удобнее всего добираться на машине — от КАД нужно свернуть направо, а если без автомобиля, то можно доехать на автобусе из самого Кронштадта до форта Шанц, а оттуда пройти пешком около 2 километров.

По пути вы увидите интересные места: старое кладбище, аэродром «Бычье поле» и природный заказник «Западный Котлин» с живописным морским побережьем, отмечает автор отзыва.

Сам форт находится в красивейшем месте — с одной стороны открывается вид на Финский залив, с другой — на Толбухин маяк и Тюленью гряду, где любят отдыхать морские котики.

Пляж с белым песком и ракушками — отличное место для прогулок, правда купаться там не стоит из-за мелководья.

Почему стоит посетить

«Риф» — это не просто музей под открытым небом, а место, где история буквально ощущается на коже.

Здесь можно пройтись по старинным укреплениям, заглянуть в подземелья, увидеть инженерные решения столетней давности и представить, как здесь гремели пушки в разные эпохи — от Северной войны до Второй мировой.

Сегодня форт постепенно превращается в военно-исторический музей. Если вам хочется совместить прогулку на природе с погружением в историю, «Риф» — отличный выбор.