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Больше не темно и не холодно: как оживают форты Кронштадта и что ждет туристов

Опубликовано: 24 июня 2025 10:01
форт «Кроншлот»
Больше не темно и не холодно: как оживают форты Кронштадта и что ждет туристов
Global Look Press / Serguei Fomine

Форты подключили к коммуникациям, которые сделают пребывание туристов там приятнее.

Кронштадт — это не просто город на острове Котлин в Финском заливе, а настоящий символ морской мощи России. Его форты — массивные оборонительные сооружения, построенные еще по указу Петра I.

Сейчас эти грандиозные укрепления, которые веками стояли на страже Северной столицы, переживают новую жизнь — их реставрируют и готовят к приему туристов.

Немного истории

Первый форт — «Кроншлот» — был построен в 1704 году, всего через год после основания Петербурга. Именно с него началась история Кронштадта как морской крепости.

Интересно, что деревянный макет «Кроншлота» сделал сам Петр I, а в 1705 году здесь был сформирован первый в России Морской полк — прообраз морской пехоты.

Всего вокруг острова Котлин и в Финском заливе построили 19 фортов, из которых 15 находятся на искусственных островах — это уникальное инженерное достижение того времени.

Для их строительства зимой на льду создавали деревянные каркасы — ряжи, которые засыпали камнями и песком, и под собственной тяжестью они опускались на дно, образуя надежный фундамент.

Эти деревянные основания удивительно хорошо сохранились спустя сотни лет. Форты постоянно модернизировали: с деревянных и кирпичных сооружений переходили к каменным и бетонным укреплениям.

В годы Великой Отечественной войны на некоторых фортовых базах размещались военные корабли и станции, например, станция для размагничивания кораблей на «Кроншлоте», которая сохранилась до наших дней.

Что происходит сейчас?

Долгое время форты были заброшены, холодны и темны — туда было сложно попасть, и они не приспособлены для комфортного посещения.

Но в 2025 году ситуация меняется: три форта — «Император Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот» — прошли реставрацию. Их подключат к коммуникациям: появится отопление, горячая вода и электричество, сообщает Деловой Петербург.

Это значит, что теперь там будет тепло и свет, что сделает пребывание туристов гораздо приятнее. Кроме того, подписаны соглашения с инвесторами, которые получат долгосрочную аренду и предложат различные варианты использования фортов.

Это может быть создание музеев, гостиниц, ресторанов и других туристических объектов. Более того уже в августе там планируются съемки шоу канала СТС под названием «Форт».

Почему это важно?

Кронштадтская крепость и форты — это не просто памятники истории, а настоящие герои, которые охраняли Петербург от морских атак более 300 лет. Ни один вражеский корабль так и не смог прорваться через их защиту.

Сегодня форты — это уникальный исторический кластер, который может стать популярным туристическим направлением, объединяющим историю, архитектуру и морские пейзажи.

Теперь у каждого появится шанс прикоснуться к истории, прогуляться по крепостным стенам, почувствовать атмосферу морской обороны и просто насладиться красотой Балтийского моря.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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