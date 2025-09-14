Фрукты и мясо вместе? Биохимик развеяла главный миф об усвоении белка

Совет «не ешь мясо с фруктами — белок не усвоится» давно гуляет по интернету и до сих пор звучит в разговорах о питании. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская объяснила, что это не более чем миф — современная наука его полностью опровергает.

Миф о «несовместимости» продуктов

Корни заблуждения уходят в популярную когда-то систему раздельного питания. Её сторонники утверждали, что белки и углеводы требуют разных условий для переваривания и вместе они вызывают «брожение».

Однако исследования показали: здоровый ЖКТ легко справляется и с мясом, и с гарниром, и с фруктами одновременно.

Организм — универсальная система. В нём достаточно ферментов, чтобы переработать смешанную пищу. Ни груша, ни апельсин не «блокируют» усвоение белка.

Как сделать белок более полезным

Дивинская отмечает, что правильные сочетания продуктов помогают усваивать питательные вещества лучше:

Фрукты и витамин С усиливают усвоение железа из мяса и рыбы — важно, например, для профилактики анемии.

Овощи дают антиоксиданты и снижают воспаление.

Полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) помогают усвоить витамины A, D, E и K.

Крупы и бобовые стабилизируют энергию и поддерживают работу кишечника.

Баланс важнее запретов

Белок никуда не «исчезает» из-за груши или яблока. Мифы о «несовместимости» — это маркетинг, а не физиология. Важнее, чтобы на тарелке были полноценные белки, сложные углеводы, овощи и полезные жиры. Такой рацион работает на здоровье, а не против него.