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Битва за «Умный город»: как жители Петербурга помогают Гатчине стать лучше

20 мая 2025 23:44
Гатчина, Приоратский замок
Битва за «Умный город»: как жители Петербурга помогают Гатчине стать лучше
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Как Ленобласть покоряет Россию инновациями и поддержкой жителей.

Стартовал финальный этап народного голосования за самый «Умный город» России, и петербуржцы активно поддерживают своего соседа — Гатчину, город в Ленинградской области.

Голосование продлится до 00:00 22 мая 2025 года, а награждение победителей и оглашение результатов состоится 23 мая 2025 года на главной сцене XXX Международной выставки-форума АРХ МОСКВА.

Ленобласть заявляет о лидерстве

Администрация Ленинградской области призвала местных жителей активно поддержать Гатчину, выразив уверенность в ее победе.

«Где самые умные города в России? Мы уверены, что в Ленобласти. А чтобы об этом узнала вся страна, нужно поддержать региональную столицу — город Гатчину — в финале федерального голосования», — говорится в обращении властей.

Жителям региона предложено активно голосовать, чтобы обеспечить победу Гатчине.

«Сделано по уму»: инновации, которые впечатляют

В Гатчине действительно многое сделано «по уму». В городе внедрены:

  • Единая система видеонаблюдения и диспетчерская служба.
  • Энергоэффективное освещение.
  • Цифровизация транспорта и ЖКХ.
  • Молниеносный сбор и обработка данных улично-дорожной сети.

Эти инновации, безусловно, делают Гатчину достойным претендентом на звание самого «умного» города России.

Грозный лидирует, но у Гатчины есть все шансы

В данный момент в голосовании участвуют семь городов: Грозный, Гатчина, Дзержинск, Иркутск и другие. Пока на первом месте Грозный, набравший 79% голосов. Гатчина занимает второе место с 13%, а Дзержинск — третье с 6%.

Но поддержка петербуржцев, активно выражающих свою симпатию в комментариях, может изменить расклад сил.

Успех Гатчины в конкурсе станет дополнительным стимулом для других городов Ленинградской области, стремящихся к развитию и внедрению современных технологий. Жители Санкт-Петербурга призывают всех неравнодушных граждан проголосовать за Гатчину, веря в ее победу.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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