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Как сохранить газированную воду свежей и шипучей: безотказный лайфхак

26 декабря 2024 10:32
В одной руке бутылка с темной газировкой, а в другой - крышка от нее
Как сохранить газированную воду свежей и шипучей: безотказный лайфхак
Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Global Look Press

Место тоже имеет значение.

Газированные напитки — неизменные спутники наших будней и праздников. Они утоляют жажду, но часто теряют свою шипучесть и вкус уже через сутки после открытия. В Петербурге, где любят собираться с друзьями и семьей, особенно важно, чтобы газировка оставалась такой же свежей и вкусной, как сразу после открытия. Но есть простой способ продлить её свежесть.

Секрет в физике: переверни бутылку!

Чтобы напиток не терял газированность, достаточно воспользоваться проверенным методом — перевернуть бутылку вверх дном и хранить её в таком положении в холодильнике. В этом случае горлышко напитка будет покрыто жидкостью, что создаст дополнительное давление и предотвратит выход углекислого газа. Напиток останется шипучим и вкусным гораздо дольше.

Как правильно хранить бутылку

Важно выбрать правильное место в холодильнике, чтобы бутылка стояла устойчиво и не падала. Подойдут любые полки или дверцы с фиксаторами, но обязательно убедитесь, что крышка плотно закрыта. Этот способ идеально работает для лимонадов, кваса, газированных соков и даже некоторых видов минеральной воды.

Почему это работает?

Этот метод использует законы физики и помогает сохранить напиток свежим без дополнительных усилий или приспособлений. Газировка будет оставаться шипучей до последней капли, и вы сможете наслаждаться ею на протяжении долгого времени, пишет источник.

Попробуйте этот лайфхак и убедитесь, как просто можно продлить срок годности открытой газировки!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Лайфхак
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