«Мы в России или нет»: как туристы ставят в тупик жителей Выборга своими вопросами

Жители Выборга не понаслышке знают, какие вопросы туристов способны вывести из равновесия.
Вопреки ожиданиям, неудобство вызывают именно самые распространенные вопросы — вроде «А это Орешек?», когда показывают на Башню Святого Олафа.
Местный житель поясняет — этот вопрос на первом месте топа самых раздражающих.
Финские товары и история Монрепо
Любопытство гостей также проявляется в вопросах о «финских товарах» и судьбе известных мест.
«А где финские товары?» и «Так а Монрепо — это кто, покойный граф?» — такие вопросы нередко ставят в тупик местных, ведь история Выборга сложна и многослойна, с влиянием и финской, и шведской культур.
Что с челночниками и старейшими домами?
Еще одна частая тема — «А чем сейчас занимаются челночники?» и «А это самый старый дом в России?», ссылаясь на Ведьмин дом.
При этом выборожцы отмечают, что именно на Крепостной улице находится самый старый дом, а Ведьминым прозвали совсем другое здание.
Ошибки и путаница в исторических фактах вызывают у местных лишь легкую усмешку, а иногда и раздражение.
Неловкие шутки и выборжцы — кто они?
Особенно не одобряются туристические шутки вроде:
«А если на ты, то будет Тыборг».
Местные жители предпочитают сохранять уважение к своему городу и его традициям.
Часто задают вопрос «А как правильно: выборги или выборжцы?» — ответ на который хоть однозначен, но вызывает живые обсуждения.
Россия или нет?
Как ни странно, не все знают, что Выборг сейчас в России, и поэтому не устают спрашивать:
«Так мы в России или нет?».
Этот вопрос словно символизирует сложную историю города, который менял хозяев и культурные влияния, хоть и остается важной частью современной России.