Где хранили икону династии: история Феодоровского собора Петербурга

Феодоровский собор был построен в 1911–1914 годах на пересечении Полтавской и Миргородской улиц к 300-летию Дома Романовых. Архитектор Степан Кричинский создал здание из железобетона в стиле ростовских храмов XVII века, эпохи воцарения Михаила Фёдоровича.
Икона династии
Собор посвящён Феодоровской иконе Божией Матери — небесной покровительнице дома Романовых. По церковному преданию именно с этой иконой связаны избрание Михаила Фёдоровича на престол и благословение его семьи.
Освящение при Романовых
Закладка собора состоялась в 1911 году в присутствии великого князя Михаила Александровича. Освящение главного престола прошло 15 января 1914 года при Николае II, его семье и высших сановниках.
Советское время
В 1930-е храм закрыли и превратили в молокозавод. Купола снесли, а само здание обросло пристройками и десятилетиями стояло обезображенным. Настоятель архимандрит Лев был арестован и расстрелян в 1937 году, позднее прославлен в лике новомучеников.
Возрождение
В 1990-е началось возвращение собора церкви. К 2013 году здание полностью восстановили, воссоздали мозаики и колокола. Сегодня здесь совершаются богослужения, работают воскресная школа, курсы, проходят лекции и концерты.
Феодоровский собор — это не только памятник архитектуры и династии Романовых, но и свидетель сложной истории XX века. Сегодня он вновь обретает своё значение — как духовный и культурный центр Петербурга.