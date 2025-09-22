Городовой / Город / Где хранили икону династии: история Феодоровского собора Петербурга
Где хранили икону династии: история Феодоровского собора Петербурга

Опубликовано: 22 сентября 2025 17:15
Феодоровский собор
Городовой ру

Возведённый к 300-летию династии, собор пережил и расцвет, и превращение в завод, а сегодня снова собирает людей под своими сводами.

Феодоровский собор был построен в 1911–1914 годах на пересечении Полтавской и Миргородской улиц к 300-летию Дома Романовых. Архитектор Степан Кричинский создал здание из железобетона в стиле ростовских храмов XVII века, эпохи воцарения Михаила Фёдоровича.

Икона династии

Собор посвящён Феодоровской иконе Божией Матери — небесной покровительнице дома Романовых. По церковному преданию именно с этой иконой связаны избрание Михаила Фёдоровича на престол и благословение его семьи.

Освящение при Романовых

Закладка собора состоялась в 1911 году в присутствии великого князя Михаила Александровича. Освящение главного престола прошло 15 января 1914 года при Николае II, его семье и высших сановниках.

Советское время

В 1930-е храм закрыли и превратили в молокозавод. Купола снесли, а само здание обросло пристройками и десятилетиями стояло обезображенным. Настоятель архимандрит Лев был арестован и расстрелян в 1937 году, позднее прославлен в лике новомучеников.

Возрождение

В 1990-е началось возвращение собора церкви. К 2013 году здание полностью восстановили, воссоздали мозаики и колокола. Сегодня здесь совершаются богослужения, работают воскресная школа, курсы, проходят лекции и концерты.

Феодоровский собор — это не только памятник архитектуры и династии Романовых, но и свидетель сложной истории XX века. Сегодня он вновь обретает своё значение — как духовный и культурный центр Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
