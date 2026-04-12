Где "погреть косточки" в мае: 3 самых теплых побережья – не надо мерзнуть, там можно искупаться

Три страны, куда можно отправиться на майские праздники, чтобы искупаться с море.

Многим кажется, что отдыхать на море можно только летом. Однако стереотипы сломаны: автор портала «Городовой» выявил три места, где уже в мае теплое море. Там можно не только любоваться волнами и дышать морским воздухом, но и купаться.

Страна контрастов

Турция весной — это страна контрастов. На южном побережье (Анталья, Кемер, Сиде, Белек, Аланья) сезон открывается смело и уверенно. Уже во второй половине мая воздух прогревается до комфортных 25-30°C, а вода достигает 18-20°C. Для сравнения: это температура бассейна в хорошем фитнес-клубе. В солнечный день заходить в море вполне приятно, особенно после получаса на пляже.

Абсолютный рекордсмен по теплу — Аланья. Благодаря своему южному положению и защищенной бухте вода здесь на 1-2 градуса теплее, чем в соседней Анталье. Местные шутят: если в Сиде море еще «бодрит», то в Аланье оно уже «обнимает».

Теплое море и европейский сервис

Кипр в мае — один из главных конкурентов турецких курортов. Воздух прогревается до +25°C и выше, а море у южного побережья (Лимассол, Ларнака) уже пригодно для купания . Дождей почти нет, солнце светит около 11 часов в день.

Плюсы мая на Кипре:

Туристов заметно меньше, чем летом — отели и пляжи не переполнены;

Цены на проживание ниже пиковых летних;

Можно совмещать пляж с экскурсиями: древние руины Пафоса, монастыри Троодоса, гора Олимп.

Минусы: для поездки нужна национальная виза (оформляется проще шенгена). В начале месяца вода может быть еще прохладной для чувствительных к температуре.

Где лучше остановиться: Айя-Напа и Протарас славятся песчаными пляжами, Лимассол — развитой инфраструктурой, Пафос — археологическими памятниками.

«Египетские Мальдивы»

Если хочется гарантированно теплого моря без риска, что вода окажется холодной, стоит присмотреться к Эль-Аламейну. Этот курорт на севере Египта уже в мае радует температурой воздуха +30°C и прогретым морем. Местные пляжи сравнивают с Мальдивами: белоснежный песок, бирюзовая вода, пологий вход.

Плюсы мая:

Купаться комфортно с первых чисел месяца — Красное море уже теплое;

Мало туристов — курорт новый и пока не раскручен;

Достойные отели 4* и 5* с высоким уровнем сервиса.

Минусы: бюджетных вариантов практически нет — цены стартуют от 180 тысяч рублей на двоих за неделю. Добраться непросто: перелет до Каира (около 5,5 часов), затем трансфер 3-4 часа. Экскурсионная программа пока скудная — в основном поездки в Александрию или Каир.

