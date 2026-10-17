Где ждать медведей-шатунов зимой — опасные места в списке

Когда медведь не уходит в спячку и чем грозит встреча с шатуном

В последние месяцы новости из разных уголков страны всё чаще сообщают о выходах медведей к людям — и с наступлением холодов эта угроза не исчезает.

Речь идёт о шатунах: это обычные бурые медведи, которые по ряду причин не смогли уйти в спячку либо проснулись раньше времени.

В таком состоянии зверь действует не по привычным шаблонам — голод и стресс делают его непредсказуемым, а человек легко попадает в категорию «возможная еда».

Какие регионы в зоне повышенного внимания

Специалисты выделяют территории, где вероятность столкнуться с шатуном особенно высока:

Алтайский край;

Красноярский край;

Республика Алтай;

Иркутская область.

На этих территориях растёт численность медведей, а отдельные случаи приближения зверей к жилым зонам уже фиксировались — это повод заранее просчитывать риски, планируя поездки и маршруты.

Что делать, чтобы не спровоцировать зверя

Самое опасное — пытаться убежать: для хищника это сигнал к погоне. Если заметили медведя, нужно спокойно, без резких движений отойти, не поворачиваясь к нему спиной.

Вблизи населённых пунктов важно не создавать для зверей «лёгких» источников пищи: мусорные площадки должны быть закрыты, пищевые отходы — надёжно убраны. Эффективной мерой считаются и защитные ограждения на границе леса и жилья.

"Шатун — это не особый вид, а медведь в тяжёлом, стрессовом состоянии, которому критически не хватает корма", - отметил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников.

Риск встречи с ним реален, но грамотная профилактика и соблюдение простых правил заметно снижают опасность. Главное — относиться к предупреждениям экспертов не как к формальности, а как к практическим ориентирам для собственной безопасности.

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