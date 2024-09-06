Гель-лак больше не в тренде? Что за японский маникюр теперь делают в салонах красоты, и чем он так хорош

В Сети набирает популярность новый тренд для красоток. Вместо уже надоевшего гель-лака многие девушки просят у мастера сделать им модный японский маникюр. Техника его выполнения значительно отличается от обработки ногтей перед шеллаком и его нанесения.

Мастер ногтевого сервиса Наталья Митрюшкина в беседе с порталом «Городовой» поспешила успокоить всех модниц, которые по-прежнему фанатеют только от гель-лака. Она заверила, что этот вид маникюра не заменит новомодное веяние.

К тому же японский маникюр подразумевает не столько украшательство ногтевых пластин, сколько уходовые процедуры. Он актуален для тех, кому по состоянию здоровья не показаны разного рода лаки, а также для дам, которые хотят дать ногтям возможность отдохнуть и восстановиться после многократных покрытий.