Городовой / Общество / Гель-лак больше не в тренде? Что за японский маникюр теперь делают в салонах красоты, и чем он так хорош
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Гель-лак больше не в тренде? Что за японский маникюр теперь делают в салонах красоты, и чем он так хорош

6 сентября 2024 18:30
Гель-лак больше не в тренде? Что за японский маникюр теперь делают в салонах красоты, и чем он так хорош
Гель-лак больше не в тренде? Что за японский маникюр теперь делают в салонах красоты, и чем он так хорош
Legion-media

Эксперт рассказала о свежем веянии в индустрии красоты.

В Сети набирает популярность новый тренд для красоток. Вместо уже надоевшего гель-лака многие девушки просят у мастера сделать им модный японский маникюр. Техника его выполнения значительно отличается от обработки ногтей перед шеллаком и его нанесения.

Мастер ногтевого сервиса Наталья Митрюшкина в беседе с порталом «Городовой» поспешила успокоить всех модниц, которые по-прежнему фанатеют только от гель-лака. Она заверила, что этот вид маникюра не заменит новомодное веяние.

К тому же японский маникюр подразумевает не столько украшательство ногтевых пластин, сколько уходовые процедуры. Он актуален для тех, кому по состоянию здоровья не показаны разного рода лаки, а также для дам, которые хотят дать ногтям возможность отдохнуть и восстановиться после многократных покрытий.

«Японский маникюр — это процедура ухода за ногтями, которая включает в себя массаж рук, обработку кутикулы и нанесение специальных средств для укрепления ногтевой пластины. Он может быть полезен для тех, кто хочет улучшить состояние своих ногтей, но не является заменой гель-лаку».

Новости по теме
Среди пассажиров самолетов завирусился странный тренд: вот что они массово делают весь полет Среди пассажиров самолетов завирусился странный тренд: вот что они массово делают весь полет 6 сентября 2024 18:30
Миндалевидные ногти: какой дизайн маникюра будет в тренде осенью и предстоящей зимой Миндалевидные ногти: какой дизайн маникюра будет в тренде осенью и предстоящей зимой 6 сентября 2024 18:30
Чтобы лето не кончалось: этот новый тренд в маникюре поможет пережить даже самые пасмурные дни Чтобы лето не кончалось: этот новый тренд в маникюре поможет пережить даже самые пасмурные дни 6 сентября 2024 18:30
Как ухаживают за собой турецкие мужчины: стрижки, борода, маникюр и еще 8 секретов красоты Как ухаживают за собой турецкие мужчины: стрижки, борода, маникюр и еще 8 секретов красоты 6 сентября 2024 18:30
По отзывам был хороший отель: в Адлере меня заселили в настоящий клоповник — что делать в таких ситуациях По отзывам был хороший отель: в Адлере меня заселили в настоящий клоповник — что делать в таких ситуациях 6 сентября 2024 18:30
Автор:
Ольга Хромова
Общество ЭксклюзивКрасота
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».