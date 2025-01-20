Главные туристические «разводы» Петербурга: 6 хитрых схем «черных гидов»

Ежегодно тысячи людей со всего мира обводят вокруг пальца.

Петербург притягивает миллионы туристов своей архитектурой, музеями и культурными событиями. Но вместе с очарованием Северной столицы гости города могут столкнуться с недобросовестными людьми, которые используют их доверчивость. Вот основные схемы, которые стоит знать, чтобы не попасть впросак.

1. Фотографии с «императорами» и «гусарами»

На Дворцовой площади туристов обнимают «императрицы», «Петр I» и «гусары», предлагая сделать памятные фото. Однако радость быстро сменяется удивлением: за каждое фото просят от 300 до 1000 рублей. Если откажетесь платить, моральный прессинг обеспечен. Лучший способ избежать неловкости — обходить таких «артистов» стороной.

2. «Дар» розы или бесплатный чай

На Невском проспекте мужчины с розами навязывают цветок даме, а затем требуют деньги с её спутника — по 300–500 рублей за один цветок.

Подростки, предлагающие бесплатную дегустацию чая в подвале, действуют иначе: они заманивают любителей напитка, а затем навязывают покупку дорогого чая. В таких случаях важно помнить: ничего бесплатного не бывает.

3. Ложные билеты на «Алые паруса»

Попасть на знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» мечтают многие, но билеты распространяются только среди выпускников. Мошенники продают подделки или фальшивые «пригласительные». Не доверяйте объявлениям в интернете — это очевидный развод.

4. Прогулки по крышам

Легендарные петербургские крыши манят экстремалов, но организаторы таких экскурсий не всегда честны. Выход на крыши жилых домов запрещён, а компании-однодневки, получив деньги, часто исчезают. Лучше выбрать безопасные площадки, такие как креативное пространство «Этажи».

5. Фиктивные квартиры с видом

Снять квартиру с видом на Казанский собор или Дворцовую площадь — заманчиво, но часто мошенники используют фото, сделанные в чужих квартирах. После предоплаты они исчезают. Никогда не переводите деньги без личного осмотра жилья.

6. Обман на экскурсиях по каналам

Обещания увидеть развод мостов, фейерверки и насладиться роскошным ужином могут оказаться пустыми словами. Нередко туристов угощают посредственной едой, а от фейерверков остаётся лишь слабый отблеск на горизонте. Проверяйте репутацию туроператора перед бронированием.

Как защититься от мошенников

Не доверяйте незнакомцам, навязывающим услуги.

Изучайте отзывы перед оплатой экскурсий или бронированием жилья.

Избегайте предоплаты за сомнительные предложения.

Будьте настороже и сохраняйте здоровый скептицизм.

С этими знаниями ваша поездка в Петербург останется исключительно приятным воспоминанием!