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Карантин в действии: Россельхознадзор перехватил партию голубики с азиатским паразитом в Петербурге

Опубликовано: 7 июня 2025 12:30
голубика с вредителем
Карантин в действии: Россельхознадзор перехватил партию голубики с азиатским паразитом в Петербурге
Городовой ру

Россельхознадзор выявил зараженную партию ягод в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге, на складе временного хранения, государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили тревожный сигнал.

В партии голубики, прибывшей из Марокко, была обнаружена живая личинка опасного вредителя плодовых и ягодных культур — азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii Mats).

Карантинный контроль в действии: 15,3 тонны голубики задержаны в Петербурге

Государственные инспекторы провели тщательный карантинный фитосанитарный контроль 15,3 тонны свежей голубики, выращенной в Марокко.

В ходе проверки была обнаружена живая личинка насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом.

После лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», наличие азиатской ягодной дрозофилы было подтверждено.

Азиатская ягодная дрозофила: опасный гость, угрожающий урожаю

Как сообщили в пресс-службе ведомства, азиатская ягодная дрозофила (Drosophila suzukii Mats.) — это серьезный вредитель многих плодовых и ягодных культур. Паразит представляет собой потенциальную угрозу для таких культур, как черешня, слива, персик, абрикос, земляника, ежевика, малина, черника и голубика и другие.

Самки этого вредителя откладывают яйца в созревающие плоды. Вылупляющиеся из яиц личинки в течение всей жизни питаются внутри плода, вызывая размягчение тканей. Это приводит к ухудшению качества урожая и убыткам для фермеров.

Высокий потенциал размножения: опасность распространения вредителя

Вредитель имеет очень высокий потенциал размножения и может быть легко занесен в новые регионы в процессе международной торговли. Это делает борьбу с ним особенно сложной и требует принятия строгих карантинных мер.

Что дальше? Ввоз партии запрещен, груз подлежит обеззараживанию

Ввоз указанной партии свежих ягод на территорию Российской Федерации запрещен. Груз подлежит обеззараживанию.

Это необходимо для предотвращения распространения вредителя на территории России. Данный случай является 8-м случаем обнаружения азиатской ягодной дрозофилы при ввозе подкарантинной продукции в 2025 году на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию, что подчеркивает важность постоянного контроля и профилактических мер.

Обнаружение азиатской ягодной дрозофилы в партии голубики из Марокко — серьезный сигнал для всех, кто связан с производством и импортом плодово-ягодной продукции. Россельхознадзор принимает все необходимые меры для защиты российских садов от этого опасного вредителя.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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