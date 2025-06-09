GOODMIX, СТЕП и BOUNTY: какой батончик самый калорийный, и почему сладости вызывают диарею

В составе таких батончиков много добавок и не все они полезны.

Шоколадные батончики — это быстрый и вкусный перекус, который любят многие. Но мало кто задумывается, что скрывается за этим сладким удовольствием. Давайте разберемся, что в их составе на самом деле и чем это может быть опасно для здоровья.

Что в составе?

В большинстве популярных батончиков есть несколько ингредиентов, которые не так безобидны, как кажется:

Пальмовое масло. Его добавляют, чтобы батончики были мягкими и долго хранились. Но пальмовое масло может повышать уровень плохого холестерина и вредить сердцу. При сильном нагревании в нем появляются вредные вещества.

Много сахара. Батончики буквально забиты сахаром. Он быстро дает энергию, но потом резко падает, и хочется есть еще. К тому же, сахар вреден для зубов и может привести к лишнему весу и диабету.

Пищевые добавки с кодами «Е». В некоторых батончиках их очень много. Они улучшают вкус и срок хранения, но при большом количестве могут раздражать желудок и вызывать аллергию.

Глицерин (Е422). В больших дозах он может вызвать расстройство пищеварения и слабительный эффект.

Разрыхлители и другие химикаты. Например, гидрокарбонат натрия, может раздражать желудок.

Почему это может быть вредно?

Когда вы съедаете батончик, уровень сахара в крови быстро поднимается, а потом резко падает. Из-за этого вы можете почувствовать усталость и голод, и захотите съесть еще что-то сладкое. Такой цикл может привести к зависимости от сахара и проблемам с сосудами.

Пальмовое масло и некоторые добавки могут раздражать желудок и кишечник. А если есть аллергия на орехи, батончики могут вызвать неприятные реакции.

Кроме того, в России люди едят слишком много сахара и соли — намного больше, чем рекомендуют врачи. Это тоже усугубляет ситуацию.

Какие батончики не прошли проверку?

Как сообщает life.ru, эксперт провел анализ самых популярных в России батончиков. В итоге, «СТЕП» содержит наибольшее количество пищевых добавок с индексом «Е». Специалист предупреждает, что даже «полезные» пищевые добавки могут вызывать нежелательные эффекты.

Например, чрезмерное употребление добавки Е319 способно привести к расстройствам желудка, а Е422, которая присутствует в батончике BOUNTY, может способствовать появлению несварения. Особенно калорийным оказался батончик GOODMIX, поэтому стоит употреблять такие сладости в пищу в ограниченном количестве.

Что говорят производители?

Компании уверяют, что все ингредиенты безопасны и соответствуют стандартам. Например, владелец Snickers и BOUNTY говорит, что пальмовое масло и глицерин не вредят, если не есть батончики слишком часто и много.

Как быть?

Не превращайте батончики в ежедневный перекус. Пусть это будет редкое удовольствие. И обязательно читайте состав на упаковке: выбирайте продукты с меньшим количеством добавок и пальмового масла.

Лучше перекусывайте фруктами или йогуртом — это полезнее и не вызывает резких скачков сахара. А если у вас есть проблемы с желудком, аллергии или болезни сердца — лучше вообще избегать таких сладостей.

Шоколадные батончики — вкусно, но не всегда полезно. Главное — знать меру и выбирать продукты с умом. Тогда сладкое не навредит, а порадует.