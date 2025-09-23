365 залов и 22 километра истории: как не заблудиться в самом большом музее Петербурга и можно ли все увидеть за один день

Сколько понадобиться времени, чтобы посмотреть все экспонаты?

Если пройти 22 километра по залам, задерживаясь у каждого экспоната всего на минуту, понадобится целых семь лет, чтобы осмотреть самый большой музей Петербурга.

Это не выдумка, а реальность Эрмитажа.

365 залов и тысячи комнат: масштаб поражает

В Эрмитаже насчитывается 365 залов и более тысячи комнат.

Это целый музейный комплекс, включающий в себя Зимний дворец, Большой (Старый) Эрмитаж, Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр, Запасной дом Зимнего дворца и здание Главного штаба.

Это не просто музей, а целый мир искусства и истории. Не зря его называют «городом в городе».

Для кого построили такую роскошь?

Многие ошибочно полагают, что Эрмитаж был построен для императора. На самом деле, строительство дворца началось в середине XVIII века для императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого.

В эпоху барокко в моде были золото, зеркала и пышность — полная противоположность скромным привычкам Петра I.

Однако судьба распорядилась иначе: в 1762 году, незадолго до переезда во дворец, Елизавета умерла. Дворец перешел к ее племяннику, который также вскоре скончался.

Екатерина II и новые перемены

Хозяйкой дворца стала Екатерина Великая, и тут началась новая эпоха. Интерьеры переделывались, появлялись новые постройки — Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр.

Именно при Екатерине II дворец стал превращаться в тот Эрмитаж, который сегодня привлекает тысячи туристов.

Успевают ли люди рассмотреть все залы?

Вот что говорят туристы и жители Петербурга:

“Полностью прошли 4 зала”.

“Ходили пять дней с открытия до закрытия”.

“Мне приходилось быть в Эрмитаже в 1984 году, так в то время кто-то посчитал, что если остановиться у каждого экспоната 1 минуту, то нужно времени 7 лет. Сама я ходила 3 раза и считаю, что в принципе ничего не увидела”.