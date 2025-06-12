3000 рублей за лобовое: какие штрафы вырастут для российских водителей

Что предлагает новый законопроект и чем это грозит водителям?

В начале июня 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, который может изменить правила тонировки автомобилей в России. Инициатором выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Autonews.ru изучил детали предложения и собрал мнения экспертов.

В чем суть законопроекта

Законопроект предлагает внести изменения в КоАП РФ, а именно:

Разрешить тонировку передних боковых стекол при условии, что их светопропускание не менее 60% (сейчас по ГОСТу — не менее 70%).

Сохранить полный запрет на тонировку лобового стекла.

Наказывать за тонировку передних боковых стекол только если светопропускание ниже 42%.

Почему предложили смягчить запрет

В пояснительной записке Нилов объяснил, что солнце вызывает перегрев салона, увеличивает расход топлива из-за работы кондиционера и негативно влияет на здоровье водителя. По его мнению, разрешение легкой тонировки поможет решить эти проблемы.

Как изменятся штрафы

Одно из главных новшеств — ужесточение наказания за нарушение новых правил: штраф за тонировку лобового стекла увеличится с 500 до 3 000 рублей. За передние боковые стекла — с 500 до 1 000 рублей. При этом, по оценке автора законопроекта, дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется.

Параметр Сейчас Законопроект Нилова Светопропускание лобового стекла ≥70% ≥70% (без изменений) Светопропускание передних боковых ≥70% ≥60% Штраф за нарушение (лобовое) 500 руб. 3 000 руб. Штраф за нарушение (передние бок.) 500 руб. 1 000 руб. Ограничения на задние стекла Нет Нет Основание для наказания <70% светопропускания <42% светопропускания Возможность быстрой оплаты -25% от суммы -25% от суммы

В чем подвох?

Согласно действующему ГОСТу, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. Однако даже самые легкие тонировочные пленки могут снизить этот показатель до запрещенного уровня. Это означает, что даже минимальная тонировка может привести к штрафу.

Важно знать:

На задние стекла (включая боковые) никаких ограничений по тонировке нет.

Абсолютно прозрачных стекол не существует — у стандартного автомобильного стекла светопропускание около 90%.

Мнения экспертов

Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза (НАС) считает, что законопроект не изменит ситуацию, так как требования к тонировке закреплены в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств (ТРТС). Кроме того, изменить ТРТС невозможно без согласования с другими странами, что маловероятно.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон» поддержал инициативу, отмечая, что до запрета тонировка пользовалась спросом. Также он предложил установить светопропускание передних боковых стекол не менее 20% — это обеспечит баланс между комфортом и безопасностью.

Законопроект о разрешении легкой тонировки передних боковых стекол вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, он может повысить комфорт водителей в жаркую погоду, с другой — не решает главные технические и правовые вопросы.

Пока требования к светопропусканию закреплены на уровне технических регламентов, изменения в КоАП вряд ли приведут к реальным переменам для автомобилистов.