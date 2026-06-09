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Госпожа Фортуна повернется лицом: этот знак ждет успех в бизнесе — можно не бояться прогореть

Опубликовано: 9 июня 2026 14:07
 Проверено редакцией
Госпожа Фортуна повернется лицом: этот знак ждет успех в бизнесе — можно не бояться прогореть
Госпожа Фортуна повернется лицом: этот знак ждет успех в бизнесе — можно не бояться прогореть
Городовой ру
Астрологический прогноз

Во второй декаде июня Вселенная дарит уникальные возможности большинству знаков зодиака. Сегодня мы раскроем перспективы, открывающиеся перед представителями знака Весов.

В этот период представители знака будут сосредоточены на вопросах профессионального развития. Наступает благоприятное время для запуска собственного дела. Финансовая поддержка для реализации проектов поступит от близкого человека или партнера. В скором времени Весы будут готовы к инвестированию в масштабный проект, что позволит им оперативно достичь значительных успехов. Благоприятное стечение обстоятельств обеспечит им выгоду в любой ситуации.

В сфере личных отношений Весов ожидает период гармонии и благополучия. Для достижения поставленных целей Весам рекомендуется четко определить приоритеты.

Ранее мы рассказали, что старит любую женщину.

Автор:
Ксения Давыдова
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