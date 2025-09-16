Плюс 8%: как выросли стипендии в вузах Петербурга, и на что теперь хватит денег

Студенты-бюджетники могут рассчитывать на государственную академическую стипендию, минимальный размер которой на 2025 год составляет 2224 рубля в месяц.
Деньги получают не все студенты, а только те, кто учится без троек и пересдач.
На сколько повысили
“Фонтанка” отмечает, что в этом году стипендии в вузах Петербурга выросли в среднем на 5-8%.
Рекордсменом по повышению стипендий в этом году стал ГУАП, увеличив выплаты на 24% — до 4200 рублей. В СПбГУ стипендия составляет 2401 рубль.
Средняя стипендия по городу — 2830 рублей. Более высокие выплаты, около 3000 рублей, получают студенты технических и медицинских вузов, успешно сдавшие сессию.
Также выделяются Аграрный университет и СПбГУПТД.