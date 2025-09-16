Городовой / Город / Плюс 8%: как выросли стипендии в вузах Петербурга, и на что теперь хватит денег
Плюс 8%: как выросли стипендии в вузах Петербурга, и на что теперь хватит денег

Опубликовано: 16 сентября 2025 16:02
Плюс 8%: как выросли стипендии в вузах Петербурга, и на что теперь хватит денег
globallookpress/Shatokhina Natalia

Несмотря на обещания повысить стипендии до прожиточного минимума, реальные выплаты едва покрывают базовые расходы.

Студенты-бюджетники могут рассчитывать на государственную академическую стипендию, минимальный размер которой на 2025 год составляет 2224 рубля в месяц.

Деньги получают не все студенты, а только те, кто учится без троек и пересдач.

На сколько повысили

“Фонтанка” отмечает, что в этом году стипендии в вузах Петербурга выросли в среднем на 5-8%.

Рекордсменом по повышению стипендий в этом году стал ГУАП, увеличив выплаты на 24% — до 4200 рублей. В СПбГУ стипендия составляет 2401 рубль.

Средняя стипендия по городу — 2830 рублей. Более высокие выплаты, около 3000 рублей, получают студенты технических и медицинских вузов, успешно сдавшие сессию.

Также выделяются Аграрный университет и СПбГУПТД.

Автор:
Ксения Пронина
Город
