В Пулково пассажиры не могут выбраться из аэропорта

Аэропорт Пулково оказался в эпицентре транспортного коллапса. Пассажиры, включая детей и пожилых людей, остаются в терминале больше суток. Люди вынуждены спать на полу, а доступ к багажу и домашним животным отсутствует.

Рейсы не отменяют, но и не отправляют

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» стоят на месте уже более 27 часов. Вместо отмены рейсов компания переносит их снова и снова — сначала на два часа, потом на три, а иногда и на пять. Такое решение не даёт пассажирам возможности покинуть аэропорт или сдать билеты.

Питание и вода появились только через 14 часов ожидания, но для многих это стало слишком поздним шагом. Одна из пассажирок поделилась фотографией, на которой дети спят прямо на холодном полу зала ожидания.

«Такое отношение к людям должно наказываться», — возмущается она.

Проблемы уже на подъезде к аэропорту

Неприятности начались еще до входа в терминал. Один из пассажиров рассказал, что простоял 5 часов в пробке у шлагбаума аэропорта. Закрытые ворота полностью парализовали движение, из-за чего многие не успели вовремя на свои рейсы.

Где решение?

Ситуация в Пулково поднимает важные вопросы о координации действий авиакомпаний и аэропорта в экстренных случаях. Люди заслуживают не только своевременной информации, но и элементарного уважения. Очевидно одно: ночевки на полу не должны становиться нормой для тех, кто просто хотел улететь, пишет источник.