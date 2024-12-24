Хотите посетить один из петербургских катков всей семьей? Эти простые правила помогут избежать травм

Новогодние каникулы — отличное время для семейного отдыха, и одним из популярных развлечений становится посещение катка. Этот активный досуг дарит радость и тепло, особенно детям, но важно помнить о мерах предосторожности, чтобы праздник не омрачился травмами.

Прежде чем отправиться на лед, не пренебрегайте короткой разминкой. Всего 15–20 минут активной подготовки помогут разогреть мышцы и снизить риск растяжений. Опытный хоккеист Александр Голдин также дал несколько полезных советов начинающим фигуристам.

«Не стоит сразу выходить в центр катка. Лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей. Также, советую начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается», — поделился эксперт.

Кроме того, Голдин рекомендует на массовых катаниях отказаться от коньков с зубчатыми лезвиями. Для безопасности лучше выбрать модели без зазубрин, фитнес-коньки или хоккейные коньки. Эти простые меры помогут вам безопасно наслаждаться катанием.