Худеющие, берегитесь: эти три продукта больше опасны, чем полезны

В погоне за стройной фигурой многие заменяют вредные продукты полезными. Вот только оказалось, что на самом деле это тихие убийцы организма.

1. Темный шоколад

Заменить обычный молочный шоколад всем сладкоежкам обычно советуют темным. Однако кадий, который содержится в нем, накапливается в организме. В итоге страдают почки, а переваривается он лишь через 10-30 лет.

2. Цитрусовый сок

Многие знают о пользе витамина С: поддержит имунную систему, наладит кровообращение. Портал Woman.ru предостерегает: большое употребление апельсинового сока может спровоцировать риск меланомы. Но и это не все сюрпризы.

«Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита», — пояснет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.

3. Зеленый чай

И снова любимый многими худеющими напиток. Тонизирующий чай ускоряет обмен веществ, выводит токсины и укрепляет сердце. Вот только все его достоинства перечеркивает один недостаток — не всем можно употреблять его в больших количествах.

«Если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом», — комментирует диетолог-нутрициолог Инна Зорина.

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