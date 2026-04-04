Идеально на бутерброды: пикантный рулет из 3 ингредиентов - и колбаса теперь не нужна

Рецепт рулета из свиной рульки

Магазинная колбаса вредна для здоровья. В ее составе много насыщенных жиров и трансжиров. От этой колбасы лучше отказаться. Есть хорошая замена - домашний рулет из свиной рульки. Он гораздо полезнее. Такой рулет украсит праздничный стол. А еще он отлично подходит для бутербродов.

Что потребуется:

Свиная рулька — 900 г; Шелуха от лука — 2 пригоршни; Лавровый лист — 2 шт.; Душистый перец горошком — 2 ч. ложки; Поваренная соль — 1 ст. ложка; Чеснок — 1 целая головка; Сладкая паприка (молотая) — 2 ч. ложки; Сухая аджика — 2 ч. ложки.

Готовим шаг за шагом:

1. Первым делом хорошенько моем рульку со всех сторон. Кладем ее в кастрюлю, туда же отправляем луковую шелуху, лаврушку, горошины перца и соль. Заливаем водой и варим на самом маленьком огне 3 часа.

2. Когда время выйдет, достаем мясо и даем ему полностью остыть при комнатной температуре.

3. Занимаемся ароматной заправкой: в миске смешиваем пропущенный через пресс чеснок, паприку, аджику и 5 ложек бульона, оставшегося после варки рульки. Перемешиваем до однородности.

4. Надрезаем остывшую рульку вдоль, аккуратно удаляем все кости. Получившийся мясной пласт выкладываем на лист фольги.

5. Щедро натираем мясо чесночной смесью, туго сворачиваем в рулет и плотно заворачиваем в фольгу.

6. Убираем свёрток в холодильник на 5 часов (лучше на ночь).

7. Перед подачей нарезаем рулет красивыми ломтиками.

Приятного аппетита и вкусных, здоровых замен!

