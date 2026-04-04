Идеально на бутерброды: пикантный рулет из 3 ингредиентов - и колбаса теперь не нужна
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Идеально на бутерброды: пикантный рулет из 3 ингредиентов - и колбаса теперь не нужна

Опубликовано: 4 апреля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Рецепт рулета из свиной рульки

Магазинная колбаса вредна для здоровья. В ее составе много насыщенных жиров и трансжиров. От этой колбасы лучше отказаться. Есть хорошая замена - домашний рулет из свиной рульки. Он гораздо полезнее. Такой рулет украсит праздничный стол. А еще он отлично подходит для бутербродов.

Что потребуется:

  1. Свиная рулька — 900 г;
  2. Шелуха от лука — 2 пригоршни;
  3. Лавровый лист — 2 шт.;
  4. Душистый перец горошком — 2 ч. ложки;
  5. Поваренная соль — 1 ст. ложка;
  6. Чеснок — 1 целая головка;
  7. Сладкая паприка (молотая) — 2 ч. ложки;
  8. Сухая аджика — 2 ч. ложки.

Готовим шаг за шагом:

1. Первым делом хорошенько моем рульку со всех сторон. Кладем ее в кастрюлю, туда же отправляем луковую шелуху, лаврушку, горошины перца и соль. Заливаем водой и варим на самом маленьком огне 3 часа.
2. Когда время выйдет, достаем мясо и даем ему полностью остыть при комнатной температуре.
3. Занимаемся ароматной заправкой: в миске смешиваем пропущенный через пресс чеснок, паприку, аджику и 5 ложек бульона, оставшегося после варки рульки. Перемешиваем до однородности.
4. Надрезаем остывшую рульку вдоль, аккуратно удаляем все кости. Получившийся мясной пласт выкладываем на лист фольги.
5. Щедро натираем мясо чесночной смесью, туго сворачиваем в рулет и плотно заворачиваем в фольгу.
6. Убираем свёрток в холодильник на 5 часов (лучше на ночь).
7. Перед подачей нарезаем рулет красивыми ломтиками.

Приятного аппетита и вкусных, здоровых замен!

Ранее портал "Городовой" сообщал рецепт быстрого и вкусного завтрака.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью