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Ева, Анна и Александр дышат в спину лидерам: кто вошел в топ-5 самых популярных имен для детей в России и почему они так нравятся родителям?

Опубликовано: 27 мая 2025 15:01
Дети, имена
Ева, Анна и Александр дышат в спину лидерам: кто вошел в топ-5 самых популярных имен для детей в России и почему они так нравятся родителям?
Городовой ру

Какие имена выходят из топа, а какие набирают популярность?

Мода на необычние имена прошла. Родители массово отказываются от креатива. Самыми популярными именами для детей в России в этом году стали София и Михаил. Об этом свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Эти имена уверенно лидируют в рейтинге, оставляя далеко позади остальные.

Женские имена: София — безусловный лидер

Согласно данным, с начала этого года женским именем София назвали 7177 детей. На втором месте по популярности имя Ева (6226 детей), на третьем — Анна (5926).

София продолжает завоевывать сердца родителей, оставаясь самым востребованным именем для новорожденных девочек.

Следующее по популярности — Мария (5326), за ним идет Варвара (5299).

Мужские имена: Михаил — самый популярный выбор

Имя Михаил стало самым популярным мужским именем в этом году — им назвали 8330 детей.

На втором месте Александр (7397 детей), на третьем — Артем (6588).

Четвертое по популярности имя — Матвей (5636), далее идет Тимофей (5393). З

Тренды и традиции: что влияет на выбор имени?

Что определяет выбор имени для ребенка в 2025 году? Влияние трендов, дань традициям, личные предпочтения родителей — все эти факторы играют свою роль. Выбор имени — важный шаг, который определяет судьбу человека.

Мода на имена постоянно меняется. Анализ статистики позволяет сделать прогнозы на будущее. Имена, популярные в прошлом, уступают место новым, современным вариантам.

Родителям стоит учитывать множество факторов, чтобы имя подходило малышу и приносило ему счастье. Главное — выбрать имя с любовью.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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