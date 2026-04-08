Ирисам в апреле - обязательно: 1 ст. ложка на ведро воды - и цветы будут размером с голову, один бутон краше другого

В апреле начинают просыпаться ирисы, поэтому пора заняться их подкормкой. От этого зависит качество цветения. Если провести подкормку позже, то можно пропустить важный этап. Ирисы плохо переносят большое количество азота, а также свежую органику, поэтому к выбору удобрений нужно подходить серьезно.
Первая подкормка – азот
Как только листья ирисов появились из почвы, потребуется азотное удобрение. Отличным вариантом станет аммиачная селитра. На 10 литров воды понадобится всего 1 столовая ложка гранул. На взрослый куст будет уходить половина ведра раствора.
Вторая подкормка – фосфор и калий
Калий и фосфор отвечают за цветение. Эти компоненты формируют крупные бутоны, обеспечивают длительное цветение. Вносить подкормку с калием и фосфором необходимо через две недели после предыдущей.
«Идеальный вариант — монофосфат калия. Разведите одну столовую ложку на десять литров воды. Полейте под корень из расчета полведра на взрослый куст. Это удобрение полностью растворимо и сразу усваивается», - сообщает автор канала «Сад, огород, лайф».
Профилактический полив от гнили
Бактериальная гниль часто поражает луковицы растения, но можно это предотвратить с помощью профилактического полива. Потребуется раствор марганцовки, который был разведен до светло-розового оттенка. Также можно использовать фитоспорин. Его следует готовить по инструкции.
Рекомендации:
«Не вносите свежий навоз или куриный помет. Органика вызывает жировку листьев, провоцирует бактериальные гнили и делает ирисы неустойчивыми к морозам».
«Если апрель является дождливым, то лучше вносить подкормки сухим методом. Не стоит готовить растворы, так как ирисы плохо переносят переувлажнение».
Ранее портал «Городовой» рассказал, какие красные однолетники можно высадить на участке.