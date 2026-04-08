Изюм для кулича на Пасху моем особым способом — ни липкости, ни грязи, ни скрипа песка
Изюм для кулича на Пасху моем особым способом — ни липкости, ни грязи, ни скрипа песка

Опубликовано: 8 апреля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Как помыть изюм для пасхального кулича

Приближающаяся Пасха обычно подстегивает продажи изюма. Сметают с прилавков даже не самые привлекательные и грязноватые сухофрукты. Но умные хозяйки знают, как правильно помыть изюм для кулича, чтобы он не испортил выпечку.

На кожице изюма может быть пыль, грязь, а иногда и специальные масла, которыми сухофрукты обрабатывают для блеска и лучшей сохранности. Поэтому мыть его нужно очень тщательно.

Как промыть изюм

  1. Переберите изюм, удалите все твёрдые хвостики, попавшийся мусор, подозрительно темные плоды.
  2. Сложите изюм в миску, залейте тёплой водой, чтобы вода полностью покрыла ягоды. Оставьте на 5–10 минут. Грязь и песок отмокнут и осядут на дно.
  3. Переложите изюм в дуршлаг и тщательно промойте под струей теплой воды. Перемешивайте ягоды руками, чтобы вымыть все до последней песчинки.
  4. Если вы хотите быть уверенными, что уничтожены все бактерии, залейте промытый изюм кипятком на 1–2 минуты. Но после этого ягоды станут мягче, а часть вкуса уйдёт в воду. Этот этап можно пропустить.
  5. Выложите ягоды на бумажное или вафельное полотенце. Накройте сверху вторым полотенцем и слегка прижмите, чтобы убрать лишнюю воду. Затем оставьте на 15–20 минут подсохнуть. Если вы спешите — промокните полотенцем несколько раз.
  6. Перед тем как добавить изюм в тесто, присыпьте его одной-двумя столовыми ложками муки. Мука создаёт «сцепку» между ягодами и тестом, и изюм не падает на дно, а распределяется по куличу равномерно.
  7. Никогда не промывайте изюм холодной водой. Грязь и масла смываются только в тепле. И не кладите мокрый изюм сразу в тесто — лишняя влага испортит структуру выпечки.

И не замачивайте изюм надолго. Десяти минут более чем достаточно. Оставите надолго — и ягоды расползутся, превратятся в кашицу и потеряют вкус.

Ранее Городовой рассказал рецепт кулича из кулинарной книги 1952 года.

Алина Владимирова
