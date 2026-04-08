Изюм для кулича на Пасху моем особым способом — ни липкости, ни грязи, ни скрипа песка

Приближающаяся Пасха обычно подстегивает продажи изюма. Сметают с прилавков даже не самые привлекательные и грязноватые сухофрукты. Но умные хозяйки знают, как правильно помыть изюм для кулича, чтобы он не испортил выпечку.
На кожице изюма может быть пыль, грязь, а иногда и специальные масла, которыми сухофрукты обрабатывают для блеска и лучшей сохранности. Поэтому мыть его нужно очень тщательно.
Как промыть изюм
- Переберите изюм, удалите все твёрдые хвостики, попавшийся мусор, подозрительно темные плоды.
- Сложите изюм в миску, залейте тёплой водой, чтобы вода полностью покрыла ягоды. Оставьте на 5–10 минут. Грязь и песок отмокнут и осядут на дно.
- Переложите изюм в дуршлаг и тщательно промойте под струей теплой воды. Перемешивайте ягоды руками, чтобы вымыть все до последней песчинки.
- Если вы хотите быть уверенными, что уничтожены все бактерии, залейте промытый изюм кипятком на 1–2 минуты. Но после этого ягоды станут мягче, а часть вкуса уйдёт в воду. Этот этап можно пропустить.
- Выложите ягоды на бумажное или вафельное полотенце. Накройте сверху вторым полотенцем и слегка прижмите, чтобы убрать лишнюю воду. Затем оставьте на 15–20 минут подсохнуть. Если вы спешите — промокните полотенцем несколько раз.
- Перед тем как добавить изюм в тесто, присыпьте его одной-двумя столовыми ложками муки. Мука создаёт «сцепку» между ягодами и тестом, и изюм не падает на дно, а распределяется по куличу равномерно.
- Никогда не промывайте изюм холодной водой. Грязь и масла смываются только в тепле. И не кладите мокрый изюм сразу в тесто — лишняя влага испортит структуру выпечки.
И не замачивайте изюм надолго. Десяти минут более чем достаточно. Оставите надолго — и ягоды расползутся, превратятся в кашицу и потеряют вкус.
